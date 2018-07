“I nostri figli hanno segni sul corpo” | le maestre d’asilo li colpivano per farli dormire

"Penso a Lega delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Salvini - bagno di folla a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

"Penso a Lega delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Al via il raduno della Lega a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

Salvini : prima salute nostri figli - combatterò spacciatori morte : Roma – Di seguito le parole del ministro dell’Inerno, Matteo Salvini. “Le droghe, vecchie e nuove, rovinano la vita a migliaia di ragazzi e alle loro famiglie. Voglio combattere gli spacciatori di morte con ogni mezzo e in ogni luogo, anche vicino alle scuole dei nostri figli. Ma a qualcuno non va bene neanche questo, non ho parole… Io tiro dritto, prima viene la salute dei nostri figli!”. L'articolo Salvini: prima ...

Jennifer Garner a Ben Affleck : «I nostri figli sono fortunati ad averti come papà» : La dedica più bella, forse, è sempre la più inaspettata. Così tra gli omaggi del 2018 ai papà americani (la festa del papà negli States si celebra la terza domenica di giugno), spicca quello di Jennifer Garner. L’attrice, da sempre molto riservata, ha voluto lodare l’ex marito Ben Affleck, padre dei tre figli, Violet, 12, Seraphina, 9 e Samuel, 6, con un rarissimo post ...

Chi è l'anima delle vacanze all'oratorio dei nostri figli : Ex seminarista, ora uomo sposato e padre di famiglia, Cotichella ha rivoluzionato le estati , ma non solo…, parrocchiali, a ritmo di musica e spettacoli creativi. La fantasia è il suo ...

Napoli - alta tensione a scuola - le mamme accusano : «Quella maestra ?picchia i nostri figli» : «Noi non siamo né pazze né violente, siamo solo esasperate da una situazione che va avanti da troppo tempo». Ultimi giorni di scuola incandescenti all'elementare...

Napoli - alta tensione a scuola - le mamme accusano : 'Quella maestra picchia i nostri figli' : 'Noi non siamo né pazze né violente, siamo solo esasperate da una situazione che va avanti da troppo tempo'. Ultimi giorni di scuola incandescenti all'elementare Giacomo Leopardi di Fuorigrotta, dove ...

Denise e Falmata - ragazzine madri dopo lo stupro : “Vogliamo crescere i nostri figli” : Denise e Falmata, ragazzine madri dopo lo stupro: “Vogliamo crescere i nostri figli” Denise è una ragazza di 15 anni ma ha già un figlio di 17 mesi. Falmata è poco più giovane ed è incinta. Le loro storie raccontano l’infanzia negata a milioni di bambini in tutto il mondo. Vittime di stupri, violenze fisiche, […] L'articolo Denise e Falmata, ragazzine madri dopo lo stupro: “Vogliamo crescere i nostri figli” proviene da NewsGo.

Denise e Falmata - ragazzine madri dopo lo stupro : “Vogliamo crescere i nostri figli” : Denise è una ragazza di 15 anni ma ha già un figlio di 17 mesi. Falmata è poco più giovane ed è incinta. Le loro storie raccontano l’infanzia negata a milioni di bambini in tutto il mondo. Vittime di stupri, violenze fisiche, prostituzione forzata travestita da matrimoni precoci in cui la guerra rende ancora più vulnerabili i minori.Continua a leggere

I nostri figli vedono un’Italia in bianco e nero : “Ma qual è il tuo amico Francesco?”, chiedo a mio figlio. “Quello magro”, risponde lui. Guardo la foto di classe, cerco. I conti non mi tornano. Ricordavo… mi sembrava… forse sbaglio. Provo a richiederglielo. “Ma ce ne sono tanti magri”, ritento. E mio figlio: “Quello con il maglione viola”. Cerco nella foto, ce n’è un paio con un maglione viola o bluette. Sto per dirglielo, “Ma quello…?”. Allora mi fermo. Capisco. Mio figlio non vede i ...

Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti insieme ne I nostri Figli : I Nostri Figli: il film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti Stiamo seguendo Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti nella fiction di Rai 1 Il Capitanto Maria, che sta ottenendo un boom di ascolti, e ci prepariamo a rivederli insieme per un altro progetto televisivo. Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, infatti, fanno parte del cast […] L'articolo Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti insieme ne I Nostri Figli proviene da Gossip e Tv.

Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ne I nostri figli : al via le riprese del film tv con Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ne I Nostri Figli. Sono loro a comporre la nuova fiction di Rai1 e che fino al 16 giugno prossimo si daranno dal fare sul set di Senigallia per mettere insieme il film tv incentrato sugli orfani delle madri vittime di violenze mortali, femminicidio. Dopo il boom di ascolti de Il Capitano Maria, attualmente in onda su Rai1, sicuramente il ruolo di Vanessa Incontrada rimarrà centrale nel prime time di Rai1, ...

I nostri figli non sono né barbari né eroi : Elevando un fatto di cronaca a norma universale, ignoreremmo il cardine su cui si regge la scelta fra aiutare un essere umano in difficoltà o approfittarne per colpirlo, sia esso insegnante o meno: ...

Inter - Spalletti : "I ragazzi sono distrutti. Sconfitta figlia dei nostri errori" : Non abbiamo lavorato bene di testa, ma di gambe tanta roba", dice il tecnico nerazzurro a Premium Sport nel post partita del k.o. Interno col Sassuolo. Domani c'è da sperare in un assist di Walter ...