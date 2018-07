I Negramaro negli stadi con un manifesto contro il cinismo nell’Amore Che Torni Tour

Negramaro negli stadi. Una festa dinamica che lascia senza fiato : Dopo una data zero a Lignano, San Siro è l’avvio ufficiale di un tour di sei date negli stadi che è già un primato nell’ambito delle band italiane, ma i numeri non sono quello che interessa comunicare ai Negramaro, che invece parlano di festa, energia ritrovata e restituita, lavoro di team, grandi artisti da ricordare, sinergie anche hi-tech che scatenano emozioni forti in chi guarda ma anche in chi suona. La prima è per i 10 anni ...

Il nuovo tour 2018 dei Negramaro negli stadi è “una scommessa per ricominciare” - le anticipazioni della band : Una scommessa, un modo per ricominciare, una forza accecante, un amore nuovo, un incontro con l'energia delle persone: il nuovo tour 2018 dei Negramaro negli stadi italiani sarà questo nelle intenzioni del gruppo. Le aspettative della band sono altissime e quelle del pubblico pure: i Negramaro tornano negli stadi a 10 anni di distanza dal concerto-evento a San Siro da cui fu tratto il DVD San Siro Live e a cinque dalle due date a San Siro e ...

Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro negli stadi - come viaggiare con la promozione Trenitalia : In vista del debutto del tour dal 24 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, parte l'offerta di Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro. trenitalia mette a disposizione di tutti coloro che si recheranno negli stadi per l'Amore che Torni Tour della band di Giuliano Sangiorgi una speciale promozione per i viaggi in treno per raggiungere le città dei concerti, che si terranno dal 24 giugno al 13 luglio a Lignano, ...

I Negramaro ai Wind Music Awards prima dei concerti negli stadi 2018 con Fino all’Imbrunire e La prima volta (video) : Alla vigilia del tour negli stadi che debutta il 24 giugno, i Negramaro ai Wind Music Awards 2018 hanno ricevuto diversi premi legati all'ultimo album in studio, Amore che Torni, che dà anche il titolo alla nuova tournée in partenza. Il terzo singolo Amore che torni è appena entrato in rotazione radiofonica, accompagnato da un nuovo video diretto da Tiziano Russo come i precedenti relativi ai primi due singoli estratti dall'album. Ma ...

Amore che torni dei Negramaro è il nuovo singolo per l’estate prima del tour negli stadi (audio e testo) : Non poteva essere altri che Amore che torni dei Negramaro il nuovo singolo scelto dalla band per l'airplay estivo ma soprattutto per anticipare l'omonimo tour negli stadi in partenza a giugno. Oltre ad essere il brano che dà il titolo al disco Amore che torni, è una delle canzoni che più racchiude in sé l'essenza e lo stile dell'ultimo progetto di inediti dei Negramaro, una ballata che mescola elettronica e soul per un testo che è un inno ...