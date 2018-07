huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I ministri ripassano il protocollo in caso di morte, ma la Regina non ne vuole sapere (questo gesto lo dimostra) https:… - macondo05 : RT @HuffPostItalia: I ministri ripassano il protocollo in caso di morte, ma la Regina non ne vuole sapere (questo gesto lo dimostra) https:… - HuffPostItalia : I ministri ripassano il protocollo in caso di morte, ma la Regina non ne vuole sapere (questo gesto lo dimostra) -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il Times ha da poco diffuso la notizia secondo la quale iinglesi avrebbero ripassato ilufficiale per preparare il Paese ai dieci giorni di lutto nazionale, indidella. Elisabetta II, però, sembra non cedere agli acciacchi dei suoi 92 anni: anzi, secondo il Sun avrebbe rifiutato un intervento chirurgico alle sue ginocchia doloranti per non mancare ad eventi ufficiali. Insomma, non pare affatto disposta a mollare il suo posto.Stando a quanto riportato dal giornale inglese, la sovrana soffrirebbe di un forte dolore alle gambe, in particolar modo alzandosi dopo essere stata seduta a lungo. Una fonte avrebbe riferito: "Stava parlando con degli amici al Chelsea Flower Show e ha riferito delle ginocchia che fanno le bizze. Ma è riluttante a farsi operare perché la ripresa richiederebbe troppo tempo. È incredibilmente ...