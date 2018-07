I lavori per la fibra ottica danneggiano il marciapiede | 87enne lo ripara con la malta

lavori in galleria : Superstrada e nuova Lecco-Ballabio chiuse : Lecco, 1 luglio 2018 " Lavori in galleria , Superstrada e nuova Lecco-Ballabio chiuse di notte. Il raccordo per la la Valsassina sarà chiusa da Lecco a Ballabio da domani sera, lunedì, fino a giovedì, ...

Salvini dice messa a Pontida : <br> "lavoriamo per un'Italia più buona" : A Pontida, per il raduno annuale della Lega, è andato in scena il Salvini show a cui più o meno siamo ormai abituati, ben sapendo che quando ha davanti tanta gente, come in questo caso, e tutta dalla sua parte, si gasa ancora di più e si affida a un lessico più che populista, diremmo quasi cattolico. Il tono, un discorso pieno di parole "buone" e lui vestito di bianco fanno quasi pensare che più che a Pontida ci si trovi in Piazza San ...

Interrotti i lavori alla chiesa per il matrimonio di Ed Sheeran - i progetti sono “in contraddizione con il paesaggio locale” : Il matrimonio di Ed Sheeran non s'ha da fare, almeno sulla carta dei lavori per la costruzione della cappella privata, fortemente voluta dal cantautore britannico. Il cantante di Shape Of You si sposerà con la storica fidanzata (ex migliore amica del liceo) Cherry Seaborn in data ancora da definire, e per questo motivo aveva progettato un matrimonio da favola, nella sua tenuta nell'East Anglia, precisamente nella contea di Suffolk. Ed Sheeran ...

Melilli - consegnati i lavori per la rotatoria di via Megara a Villasmundo : Il sindaco di Melilli Peppe Carta e l'assessore alla Viabilità Stefano Elia, hanno consegnato i lavori della rotatoria di via Megara a Villasmundo. I lavori inizieranno , mercoledì 4 luglio i per la ...

Voucher - Maresca (Università Sapienza) : “Da riprendere. Sono una soluzione per i lavori occasionali” : “I Voucher rivisti potrebbero essere una soluzione ad affrontare i problemi dei piccoli lavori che altrimenti non hanno forme giuridiche per essere gestiti correttamente. Teniamo conto che il Voucher oggi è l’unico rapporto di lavoro dove non c’è qualificazione tra autonomia e subordinazione ed è l’unico rapporto di lavoro dove c’è il salario garantito a nove euro”. Lo ha dichiarato Arturo Maresca, professore all’Università Sapienza di Roma, ...

lavori senza permesso : con l’estate via libera a gazebo - impianti - pergolati - arredi da giardino : Installazione di serre, rifacimento di pavimentazioni esterne, montaggio di pannelli solari. E, ancora, opere di arredo da giardino, pergolati, ripostigli esterni e gazebo. l’estate è...

Manca una firma per completare i lavori antisismici sull'autostrada : 383 licenziati : Manca una firma per completare l’iter autorizzativo dei lavori di messa in sicurezza della Strada dei Parchi e la Toto Costruzioni ha dovuto avviare la procedura per il licenziamento di 383 lavoratori...

Sannio - arrestato sindaco per i lavori post alluvione del 2015 - : Oltre al primo cittadino di Cusano Mutri , ripreso dagli investigatori mentre intasca una tangente dalle mani di un imprenditore, , nell'inchiesta è coinvolto anche un altro dirigente comunale. ...

Maltempo - Mangialavori : “Disinteresse del Governo per il disastro del Vibonese” : “Il Governo non può girare la testa dall’altra parte e fare finta che il nubifragio che ha devastato la provincia di Vibo Valentia non sia mai avvenuto”. Così il parlamentare di Forza Italia Giuseppe Mangialavori “che martedì pomeriggio, in Senato – è detto in un comunicato – ha chiesto ufficialmente all’esecutivo di dichiarare lo stato di calamità naturale nei Comuni di Nicotera e ...

PD : chiediamo a Toninelli intervento immediato per finire lavori : PD: anche i ministri Fraccaro e Bonafede conoscono bene la criticità della situazione romana Roma – Di seguito la nota del gruppo del PD capitolino. “La società Roma Metropolitane oggi non può pagare gli stipendi. Perché ancora non ha ricevuto i pagamenti delle commesse svolte per Roma Capitale e dal prossimo 5 Luglio sarà costretta a bloccare ogni attività. Quanto sta accadendo in queste ore in Campidoglio è ...

Milano - durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo : Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo Il muro compatto, risalente all’epoca romana, è considerato un eccezionale ritrovamento archeologico Continua a leggere L'articolo Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo proviene da NewsGo.

Roma : Partono i lavori per riapertura Via Masaniello : Roma – Partono la prossima settimana e si concluderanno a fine agosto, i lavori di manutenzione straordinaria di Via Masaniello, la rampa di accesso alla stazione Tiburtina. La via, chiusa da dicembre 2015 a causa del cedimento di parte della pavimentazione stradale, è stata oggetto di indagini anche da parte di ACEA ATO, che alla fine ha riscontrato delle problematiche sulla fogna sottostante. “Ricuciamo finalmente una ferita della ...

