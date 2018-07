I dati sul lavoro migliorano ancora | con i soliti difetti strutturali

Dai dati Istat sulla povertà una lezione sull'immigrazione per Salvini & Co. : Il rapporto dell’Istat sulla povertà segnala un aumento delle famiglie e delle persone in condizione di indigenza, il che fotografa una situazione preoccupante. Però il peggioramento delle condizioni sociali nel 2017 rispetto all’anno precedente, che ha suscitato com’era naturale, i commenti più dra

Copyright - e-commerce - dati. Così la Ue sfida la Silicon Valley (e Di Maio) sul far west digitale : Strette sulla diffusione di contenuti online, regole all’e-commerce, la maxi-riforma sui dati del Gdpr. Bruxelles sta cercando di fissare qualche paletto in più attorno allo strapotere di multinazionali come Google e Facebook. Ma i colossi protestano. Con l’inatteso assist dei Cinque stelle...

Salvini : «La sinistra ci insulta - i cittadini ci premiano». Calenda : «Bisogna andare oltre il Pd» I dati : Da Salvini a Di Maio che esultano per le vittorie nelle città, a Martina e Calenda che, seppur con qualche distinguo, annunciano la necessità di rifondare il Pd. Sono i due volti della politica, a fronte dei risultati alle amministrative, che hanno incoronato nettamente il centrodestra vincitore, con il M5S che può vantare il colpo ad Imola, una delle roccaforti più rosse d'Italia. ...

Risultati ballottaggi - elezioni Comunali 2018/ Ultime notizie in diretta - i dati cambiano lo scenario politico : diretta ballottaggio elezioni Amministrative 2018: Risultati Comunali e Ultime notizie. Come si vota, affluenza ed exit poll: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 02:15:00 GMT)

Sanità - De Luca contro il ministro 'Sulla Campania ha dati vecchi' : Sulla scrivania del nuovo ministro della Salute c'è un voluminoso dossier sulla Sanità campana. È stato preparato dal precedente governo ma sarà approfondito dal nuovo inquilino di via Lungotevere ...

Magalli sul censimento dei raccomandati Rai : “Magari risolvessero il problema” : Giancarlo Magalli, conduttore della trasmissione I fatti Vostri, si è espresso circa il censimento dei raccomandati Rai e come al solito, com’è nel suo stile d’altronde, lo ha fatto senza mezzi termini dicendo esattamente ciò che pensa: “Magari risolvessero il problema”. Giancarlo Magalli senza peli sulla lingua Magalli è noto per avere una gran parlantina e nel contempo dire l’assoluta verità: non si sottrae alle domande, non ...

Il rapporto Ocse sui migranti nel mondo : i dati sull'Italia : Nell'ultimo anno gli arrivi nel nostro paese sono calati del 34%, aumentano le richieste d'asilo e gli italiani all'estero

Petrolio in rialzo dopo i dati sulle scorte USA : Teleborsa, - Scendono più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ...

Maltempo Reggio Calabria - i dati shock della bomba d’acqua della scorsa notte : oltre 200mm di pioggia sulle colline Nord della città : “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionale della Calabria è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - risultato e classifica. Jorge Lorenzo in testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

Terremoto - forte scossa in Islanda : epicentro sul vulcano Bardabunga [MAPPE e dati] : 1/4 ...

Dollaro australiano in calo dopo i dati deludenti sull'occupazione : I dati deludenti sull'occupazione australiana spingono ad una nuova ondata di vendite il Dollaro australiano, dopo la instabile azione dei prezzi vista nella giornata di ieri caratterizzata dall'attesa per il meeting del Fomc (e per effetto anche delle dichiarazioni di Trump sulla guerra commerciale). Ricordiamo che l'ultimo taglio della RBA ha portato il tasso al minimo dell'1,5 percento (agosto 2016), e si ritiene che manterrà la politica ...