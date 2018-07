I danni che la direttiva sul copyright farà alle nostre libertà e cosa possiamo fare per

Il Chelsea chiede i danni a Conte per il caso Diego Costa - un modo per abbassare la buonuscita : Gli avvocati di Roman Abramovich, secondo il 'Daily Star', sono al lavoro per capire se è possibile ridurre la buonuscita di 9 milioni di sterline per l'ex ct azzurro. Il Chelsea vuole capire se c'è ...

Maltempo Marche : piogge intense causano danni e allagamenti : Maltempo nell’Italia centrale, in particolare nelle Marche dove oggi pomeriggio ci sono state piogge intense in varie zone della Regione con danni e allagamenti diffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza ...

Marche - truffa ai danni dello Stato. Contributi non dovuti a 120 persone : Non vivevano né risiedevano nei comuni del terremoto, ma hanno chiesto e ottenuto indebitamente i Contributi di autonoma sistemazione. In 120, tutti della provincia di Camerino, nelle Marche, sono ...

Voucher - tutti i danni della loro abolizione : Secondo i dati forniti da Confesercenti la nuova normativa avrebbe fatto sfumare almeno 500mila occasioni di lavoro

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

2 AGGRESSIONI NELGIRO DI POCHE ORE AI danni DI PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DELLE CARCERI DI TRAPANI E CASTELVETRANO : Siamo stanchi di subire AGGRESSIONI e di essere umiliati giornalmente da una certa politica garantista che per assicurare diritti e dignità alla detenzione ha colpevolmente dimenticato tutti gli ...

Pubblicità - “ecco perché si sposterà sempre più sul web. Ai danni della tv” : I lettori via web aumentano e di conseguenza la Pubblicità online cresce a ritmo sostenuto. Ma dietro il trend positivo si celano due rischi. Il primo è che, in Italia come all’estero, siano i grandi gruppi statunitensi del web ad accaparrarsi la fetta più grande della torta. Il secondo è che a fare le spese dello spostamento dell’advertising sia in prima battuta la carta stampata e poi la tv con la possibilità concreta di un ...

Agricoltura Toscana : raccolto dimezzato per albicocche e pesca nettarina - danni per 12 milioni di euro : Sono le albicocche e la pesca nettarina ad aver risentito di più del freddo intenso dei mesi passati, facendo registrare un calo della produzione rispettivamente del 50 e del 40%. Gli effetti delle gelate, con temperature che hanno raggiunto anche i meno 10 gradi, si sono manifestati ora, a macchia di leopardo e in maniera più o meno intensa: per alcune varietà di albicocche, ad esempio, la produzione è praticamente azzerata. Coinvolti da questo ...

Palumbo : record di risarcimento danni dovuto a buche a Roma : Palumbo: 15 milioni di risarcimento danni da Assicurazioni di Roma Roma – Di seguito le parole di Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino e presidente della commissione capitolina Trasparenza. “Assicurazioni di Roma nel 2018 stima di dover pagare 15 milioni di risarcimenti danni per buche. Un record negli ultimi anni. Risarcimenti consistenti e più onerosi degli anni precedenti. Soldi detratti dagli utili di RomaCapitale. I ...

Mondiali - salta amichevole : l’Iran chiede danni alla Grecia : Tensioni internazionali e rivalità sportive si intrecciano in una disputa che coinvolge le federazioni calcistiche dell’Iran e della Grecia. Tutto nasce dall’annuncio da parte di Atene di rinunciare ad un’amichevole tra le due nazionali in programma a Istanbul a causa delle tensioni in corso tra Grecia e Turchia dopo una disputa di confine con arresto di soldati greci. Una decisione che ha indispettito la federazione di ...

Calenda a Giorgetti : “Problema non è Ue - ma speculatori. danni per risparmiatori non per élite - che portano soldi fuori” : Faccia a faccia a Bersaglio Mobile (La7) tra il ministro uscente dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, sulla figura di Paolo Savona. L’esponente del Pd obietta al deputato leghista, che ha assicurato la non volontà del M5s e della Lega di uscire dall’euro: “Savona però ha un significato molto preciso, perché ha scritto un libro su come uscire dalla moneta unica e ha anche ...

Clima : anche una famiglia valdostana tra i ricorrenti contro l’Ue per danni : Alcune famiglie, che ritengono che le proprie vite siano messe a rischio dagli impatti dei cambiamenti Climatici, dentro e fuori dall’Europa, si sono rivolte alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio europei, per denunciare l’inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni Climalteranti al 2030. Tra le famiglie ricorrenti anche quella italiana di Giorgio Elter, che ha raccontato la sua esperienza e la sua storia ...

LA CASERTA DEI CENTRI COMMERCIALI " La posizione di Confesercenti : i danni della grande distribuzione - quell'idea di città che non c'è. La ... : ... tra utenza e dipendenti, si sviluppa un'importante economia vitale per le attività del centro cittadino che hanno subito un danno enorme da quando l'ente è stato spostato alla Saint Gobain». Pollini ...

Milano - l'arcivescovo Delpini alla Rimaflow : "Economia ottusa - non calcola i danni che può fare alle persone" : La visita per conoscere da vicino l'esperienza di chi ha riportato alla produzione lo stabilimento chiuso a Trezzano sul Naviglio nel 2012: oggi ci lavorano 120...