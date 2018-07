I conti di Wimbledon | ricavi e premi in crescita per il torneo sull’erba londinese

Wimbledon - Fabbiano e Travaglia superano le qualificazioni : aumenta il contingente italiano in tabellone : Wimbledon 2018 è alle porte, il 2 luglio si partirà con le due settimane di gare, le qualificazioni hanno regalato due ‘sorrisi’ agli italiani Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Nel turno decisivo, sui campi in erba di Roehampton, a Londra, il 29enne di San Giorgio Ionico, si è imposto per 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 su Jason ...