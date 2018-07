I conti dei partiti | la Lega è al verde nonostante i contributi anche dal Sud

I conti dei partiti : Fratelli d’Italia in rosso : conti in rosso per Fratelli d’Italia nel 2017, come attesta il bilancio del partito, ma la pattuglia di 50 eletti rappresenta, secondo quanto si legge nell’illustrazione contabile, la garanzia per il futuro....

I conti dei partiti : meno male che Silvio c'è (altrimenti Forza Italia sarebbe in rosso) : ‘meno male che Silvio c’è’ cantano i sostenitori di Forza Italia e guardando i conti del partito fanno decisamente bene a intonare il jingle. Forza Italia ha registrato nel 2017 un indebitamento di...

I conti dei partiti : il PD è la forza politica più amata dai contribuenti : La battuta viene fin troppo facile, ma il PD sembra avere più risorse che voti, secondo quanto risulta dal bilancio del 2017. Il PD ha chiuso il 2017 con un avanzo di 555.329 euro, mentre a fine 2016 aveva fatto registrare un...

Il Segreto anticipazioni : SAUL e PRUDENCIO - la resa dei conti : In alcuni dei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’arrivo di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di Julieta Uriarte (Claudia Galan), a Puente Viejo: dopo aver ricevuto grazie a Francisca Montenegro (Maria Bouzas) delle informazioni sul nascondiglio della parente e di Consuelo (Trinidad Iglesia), l’uomo si presenterà nella cittadina per avere notizie sulla ...

Pensioni - Corte dei conti : aumento previdenza dell'1 - 5% rende bilancio dello Stato fragile : In attesa di conoscere il destino del nuovo sistema previdenziale contributivo quota 100 [VIDEO] e quota 41, anche la Corte dei Conti cerca di richiamare l'attenzione del Governo Conte rivelando che il bilancio dello Stato è fragile a causa soprattutto della spesa per le Pensioni, ma anche per i mancati introiti della rottamazione e un futuro incerto. La relazione della Corte dei Conti punta il dito sulle Pensioni Secondo quanto spiega nella sua ...

Migrazioni - oltre l Africa dei populisti c è da riscrivere accordi penalizzanti per quel continente : Obiettivi degli accordi sono eliminare la povertà e integrare l'economia di quei paesi nell'economia mondiale, attraverso commercio, Cooperazione e politica. Il tema è importante per l'Italia, dato ...

Sicilia : Crocetta - Corte dei conti non poteva giudicare su Sicilia e-Servizi : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) – “La vicenda che mi ha visto coinvolto davanti alla Corte dei Conti di Palermo dove sono stato chiamato a rispondere per i presunti danni arrecati alla società Sicilia e-Servizi è giunta a una svolta decisiva”. Lo afferma l’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta dopo la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che ha annullato la sentenza della Corte dei ...

Autonomia : Zaia - epocale il riferimento pg Corte dei conti : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – ‘epocale, esemplare, caratterizzato da una visione prospettica di alto livello”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta un passaggio riferito all’Autonomia, contenuto nella requisitoria, tenuta ieri a Roma dal Procuratore Generale della Corte dei Conti Alberto Avoli, nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017.Il PG Avoli ...

