I colori neutri per i capi e gli accessori per l’estate

(Di lunedì 2 luglio 2018) Grigio chiaro, beige, crème, sabbia… I, un classico dell’eleganza maschile e dello stile casual-chic, anche quest’estate sono di gran moda e rappresentano la quintessenza della raffinatezza. Non solo riescono a dialogare perfettamente con ogni tipo di tonalità, risolvendo il problema degli abbinamenti cromatici, ma donano un’aria chic. Ancor più in estate, quando la pelle è abbronzata. E se pensate che il discorso valga solo per gli abiti più classici e formali, dovrete ricredervi. Anche una semplice polo, delle sneakers o dei bermuda – meglio se in tinta unita e dal design minimale – in queste tonalità risultano sofisticati. Alcuni esempi ci arrivano da Pal Zileri (vedi la sua polo in polo in maglia color panna) da Brunello Cucinelli, le cui sneakers sono decisamente di classe e infine da Hartford (gli shorts nella gallery sono in puro lino). Per non ...