“I bambini morti nel naufragio in Libia? Bambolotti | una messinscena di Soros” | la nuova

Ancora morti e dispersi nel Mediterraneo - tre bambini annegati : Tripoli , askanews, - Mentre in Europa si cercano a fatica accordi sulla gestione della crisi dei migranti, nel mar Mediterraneo si continua a morire. Tre neonati sono annegati e circa 100 persone ...

Naufragio in Libia - altri 100 dispersi : 3 bambini morti in mare : Naufragio a largo della Libia. La Guardia costiera libica ha riferito di aver recuperato il corpo senza vita di tre bambini dopo l'affondamento di un barcone con a bordo 120 migranti. Finora i profughi salvato sono 16. A bordo dell'imbarcazione che si è rovesciata dopo aver preso il largo c'erano famiglie marocchine e dello Yemen. Dopo il Naufragio è arrivato il soccorso della Guardia costiera libica che ha tratto in salvo per il momento 16 ...

Naufragio a est di Tripoli : 3 bambini morti e 100 migranti dispersi. MSF : "governi Ue si ravvedano" : 16.15 - La Guardia costiera libica che ha effettuato i soccorsi ha spiegato che il Naufragio di oggi, con un bilancio provvisorio di 100 dispersi e 16 sopravvissuti, è avvenuto a 6 km dalla costa, a est di Tripoli. Tra le vittime tre bambini, i cui corpi sono stati recuperati in mare. Intanto Medici senza frontiere accusa: "Ci bloccano e ci impediscono di svolgere il lavoro che i governi non riescono a fare, gli esecutivi europei devono ...

Shanghai : uomo accoltella i bambini di una scuola elementare. Due morti : L'aggressore è stato immobilizzato e arrestato. Secondo la polizia si tratta di un 29enne disoccupato che in questo modo avrebbe voluto esprimere la sua rabbia nei confronti della società.Continua a leggere

Shanghai - uomo accoltella bambini fuori da una scuola : due morti - : L'aggressione è avvenuta nel distretto di Xuhui, intorno alle 11.30 del mattino. Ad entrare in azione un 29enne che è poi stato arrestato. Oltre alle vittime, ci sono anche due feriti

bambini morti nell’incendio a Messina : “Il più grande ha provato a salvare il fratellino” : Due Bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio divampato intorno alle 4 di questa notte in un appartamento di una palazzina nel centro di Messina. I genitori sono riusciti a portare in salvo i due figli più piccoli di 8 e 5 anni, mentre per gli altri due non c'è stato nulla da fare. Il più grande oggi avrebbe dovuto sostenere l’esame di terza media.Continua a leggere

