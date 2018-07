tuttoandroid

: #Huawei è al lavoro su nuovi smartwatch con auricolari bluetooth incorporati - TuttoAndroid : #Huawei è al lavoro su nuovi smartwatch con auricolari bluetooth incorporati - little_bastard6 : RT @TheItalianSam: Ho bisogno di un vostro consiglio: IPhone 8 Plus o Huawei P20 Pro? ?? Cosa mi serve: - Fotocamera con la qualità miglio… - StabiloBiBo : @riccardopalombo Ottima recensione Ric, avessi i soldi lo comprerei seduta stante. Huawei ha fatto davvero un buon… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Stando ad un brevetto reso pubblico il mese scorso dal WIPO (World Intellectual Property Office), in questo momentosta lavorando su un nuovo concetto dimolto peculiare, in quanto dotato di. Il brevetto in questione contiene dettagli su comesta progettando di raggiungere un simile risultato. L'articoloè alsuconproviene da TuttoAndroid.