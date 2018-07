Honda Civic Type R | - Record di categoria anche a Silverstone

Spa-Francorchamps – Honda Civic Type R più veloce che mai con al volante Bertrand Baguette : Nuovo record di 2 min 53,72 sec per la Honda Civic Type R, berlina di serie a trazione anteriore sul circuito di Spa-Francorchamps Ad appena un mese di distanza dal giro record stabilito sul circuito GP di Magny-Cours, la berlina ad alte prestazioni a trazione anteriore ne conquista un altrodi 2 min 53,72 sec sul circuito belga di Spa-Francorchamps. A centrare l’obiettivo al volante di Type R, il Campione del Mondo della classe FIA WEC LMP2, ...

Honda Civic Type-R Pickup - il concept che piacerebbe a Marty McFly : I Pickup sono i mezzi più fichi che esistano al mondo – e non è un caso se Marty McFly aveva deciso che un giorno ne avrebbe posseduto uno. Cosa c’è di meglio, quindi, di un Pickup prodotto sulla base di una hot hatch da 300 e passa cavalli? È quello che ha pensato il dipartimento di Product Engineering di Honda, il quale, nella fabbrica inglese inglese di Swindon, ha pensato bene di dare vita a una concept car di questo tipo, su ...

Honda Civic Typer R - con 326 CV è il pick-up più veloce [GALLERY] : Il prototipo realizzato da Honda UK verrà portato al Nurburgring per tentare il record di velocità di pick-up a trazione anteriore La divisione UK di Honda ha svelato una concept-car di un pick-up realizzato sulla base della velocissima Honda Civic Typer R. La Honda Civic Typer R pick-up sfoggia il medesimo kit estetico-aerodinamico della vettura di serie, compreso l’enorme alettone posteriore, a cui è stato aggiunto un generoso cassone ...

Honda Civic Type R Pick-up : consegne molto veloci : ROMA - Civic Type R è nome noto a tutti gli appassionati di velocità. E la nuova generazione di berlina rappresenta l'apice dello spirito racing Honda . Grazie al motore 2.0 Vtec Turbo da 320 cavalli ,...

Honda Civic Type R : record pazzesco al GP di Magny-Cours : Il “Type R Challenge 2018” è iniziato e la Honda Civic Type R ha stabilito un nuovo record sul giro nel circuito GP di Magny-Cours Honda Civic Type R Dopo il debutto al Salone di Ginevra di Honda Civic “Type R Challenge 2018”, la versione di serie a trazione anteriore di questa berlina ad alte prestazioni ha stabilito un nuovo record sul giro di 2 min. e 1,51 secondi a Magny-Cours, il circuito che ospita il GP di Francia. Al volante di Type R, ...

Honda Civic Type R - dopo il Ring conquistato anche Magny Cours : ... gommata con pneumatici stradali, sul circuito di Magny-Cours, sciogliendo le briglie al pilota Esteban Guerrieri, attualmente impegnato nell'edizione 2018 della Coppa del Mondo Turismo FIA su una ...

I piloti Toro Rosso scelgono Honda Civic Type R : I piloti della Scuderia Toro Rosso Honda F1 Pierre Gasly e Brendon Hartley hanno scelto la Honda Civic Type R per viaggiare ogni giorno su strada. La Civic Type R 2017 è la soluzione ideale per un pilota di Formula 1, in pista o su strada. Battezzata come “auto da corsa per la strada”, detiene […] L'articolo I piloti Toro Rosso scelgono Honda Civic Type R sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Honda - un efficiente diesel 1.6 per la Civic e un grintoso 1.5 benzina per la Jazz : ROMA - Auto dal mondo e per il mondo, ma non solo. In Honda da sempre è così perché ognuno dei suo modelli a 4 ruote è un vero campione di vendite a livello globale. Per...