Guerra alle fake news - Facebook dà la priorità alle testate più affidabili : Dopo l'annuncio di voler combattere le fake news arriva la prima rivoluzione sui social. Diventa attiva in Italia la valutazione dei media giudicati più affidabili dagli utenti di...

Grande Guerra : raduno della cavalleria : ANSA, - TREVISO, 1 LUG - Vittorio Veneto , Treviso, ha ospitato il 45/o raduno Nazionale dell'Arma di cavalleria al quale hanno partecipato 3mila persone. Il comune trevigiano, teatro della omonima e ...

Amazon consegnerà anche le medicine : inizia la Guerra alle farmacie : Il gruppo guidato da Jeff Bezos ha rilevato Pillpack, una azienda Usa specializzata nella consegna a domicilio di medicinali. Crollano in Borsa i competitor come Walgreens e Cvs

Amazon consegnerà anche le medicine : inizia la Guerra alle farmacie : MILANO - Amazon dichiara guerra alle farmacie. Dopo mesi di indiscrezioni e annunci, il colosso online ha messo ufficialmente piede nel settore con l'acquisto di Pillpack, una farmacia online che ...

A Lizzanello continua la Guerra alle emissioni nocive - trasgressore 'beccato' a bruciare rifiuti in un casolare in campagna : Lo abbiamo scritto più volte: i cittadini di Merine e Lizzanello hanno più volte manifestato la propria contrarietà per l'aria che puzza . Puzza di bruciato, ma non si capisce bene cosa venga bruciato.

La Guerra di Salvini alle ong ha creato un bel po' di confusione nel Mediterraneo : La guerra dichiarata dall'Italia alle navi umanitarie nel Mediterraneo ha generato un clima di confusione generale, nonostante gli sbarchi siano diminuiti in modo drastico, come confermano i dati ufficiali. Sia la nave dell'ong tedesca Lifeline sia il mercantile danese Alexander Maersk sono in attes

BRI : segnali di rallentamento investimenti - rischio nuovo rialzo debito pubblico già a massimi DopoGuerra : "Ci sono già segnali che dimostrano come l'aumento dell'incertezza provocato dalle prime misure protezionistiche, e il tono degli attacchi verbali tra i paesi , coinvolti, , abbiano inibito gli ...

Migranti - porti chiusi alle Ong : Guerra di cifre (e parole) tra Italia e Francia : La Francia e la Spagna hanno proposto per gestire l'emergenza Migranti la creazione di "centri chiusi sul suolo europeo" : lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron...

Macron e la legge anti-fake news Così dichiara Guerra alla RussiaE il conto corrente alle Bahamas... : In Francia un progetto di legge contro le "fausses nouvelles". Tutto nasce dalla notizia (falsa) di un ricco conto corrente che Macron nasconderebbe alle Bahamas. È una balla che gira e cresce, fino a quando Segui su affaritaliani.it

Aquarius - Librandi (Pd) : “Salvini? Un incapace che fa Guerra alle Ong e ha un ministro che fa paura come Savona” : “In questo momento c’è un attacco ai migranti da parte di questo ministro dell’Interno incapace, che è Salvini. Vuole combattere le Ong e poi mette nel governo uno che fa parte della grande finanza e che mi fa paura solo a pensare. Parlo di un certo ministro Paolo Savona”. Così a Coffee Break (La7) si pronuncia sul caso Aquarius il deputato del Pd, Gianfranco Librandi, il quale loda l’operato del precedente titolare del Viminale: “Gli immigrati ...

Fq MillenniuM - in edicola un numero sullo “sballo”. Peter Gomez : “Numeri impressionanti - la Guerra alle dipendenze è persa” : L’ecstasy degli studenti, l’eroina dei disperati, la coca di tutti i giorni. L’Italia è strafatta e alla politica non importa. Così un teenager su quattro usa stupefacenti e undici milioni di adulti prendono psicofarmaci. Ma la storia è piena di sballati, dall’oppio di Marco Aurelio all’Lsd di Kennedy. E Malvadi ci racconta Hitler e nazi-tossici Sabato 9 giugno in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 10 giugno solo FQ MillenniuM a € ...

ARABIA SAUDITA PRONTA A Guerra CONTRO IL QATAR/ Quell’alleanza con la Russia e il nemico Trump : Al Jazeera, ARABIA SAUDITA PRONTA a GUERRA CONTRO il QATAR. Nel mirino il sistema missilistico di difesa S-400 che i QATARioti starebbero acquistando dagli amici russi dopo un patto(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:53:00 GMT)

Dalle sigarette ai jeans - ecco come la Guerra dei dazi farà lievitare i prezzi : Nelle guerre commerciali, non ci sono vincitori. Ma chi ci rimette più di tutti sono i consumatori e le aziende produttrici. Così, adesso che il presidente americano Donald Trump ha deciso di imporre dazi sull’alluminio e l’acciaio importati da Unione Europea (l’Italia è fra i maggiori esportatori, dopo la Germania), Canada e Messico, facendo appello a «ragioni di sicurezza nazionale», l’Europa sta già preparando misure di ...

Guerra a Corona - Nina Moric si allea con Barbara d'Urso : Nina Moric torna da Barbara d'Urso a 'Domenica Live' per replicare all'ex marito Fabrizio Corona . Anche la d'Urso, che ha annunciato che condurrà anche il Grande Fratello 16 nel 2019, si leva un ...