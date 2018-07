Gravidanza | il virus Zika è più minaccioso del previsto

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il, che ha messo in allarme atleti e spettatori delle Olimpiadi del 2016 in Brasile minacciando soprattutto le donne incinte, a rischio di dare alla luce bimbi con microcefalia, potrebbe rappresentare un rischio molto più grande per larispetto a quanto riportato in precedenza. I ricercatori di 6 centri nazionali di studio sui primati, capeggiati dalla University of Wisconsin-Madison, hanno infatti combinato i risultati dei loro studi arrivando a scoprire che ben il 26% delle gravidanze in 50 scimmie infettate daldurante il primo trimestre disi è concluso con un aborto spontaneo o con feti nati morti. Facendo in questo modo ‘impallidire’ i dati precedenti che parlavano di un tasso di solo l’8% riscontrato in uno studio su donne che hanno contratto ilall’inizio della gestazione. In più, altre tre piccole scimmie ...