Grandi opere | Rixi avvisa Toninelli | Fermarle condanna il Paese

Il ministro Toninelli smonta le Grandi opere : "Ridiscutiamo integralmente la Tav" : ''Su Tav e infrastrutture Danilo Toninelli conferma la linea oscurantista del governo gialloverde. Tutto da ridiscutere, tutto da riesaminare". Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia allo scoperto : deficit - euro e Grandi opere - schiaffi a Lega e M5s : Ridurre il debito pubblico , niente deficit , no all' uscita dall'euro e sì alle grandi opere . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla per la prima volta, intervistato dal Corriere della Sera , e il suo profilo da tecnico sembra cozzare nettamente con le promesse e i toni , elettorali, di chi sostiene il ...

Tav - Tap Grandi opere - Ilva : le divisioni del governo giallo verde : Posizioni diametralmente opposte tra gli alleati di governo, nonché, per l'Ilva, tutte interne al Movimento -

Grandi opere - dal M5s toscano un dossier per Toninelli : “Stop a Tav e ampliamento dell’aeroporto”. Ma la Lega è a favore : Il passante della Tav di Firenze e l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola non s’hanno da fare. Si potrebbe sintetizzare con questi due “no” il dossier che il Movimento 5 Stelle toscano consegnerà al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che ha ripetuto in queste ore che le Grandi opere “vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici”. Così adesso il governo Conte potrebbe mettere nel mirino le due infrastrutture ...

Firenze - stop M5s alle Grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio/ Spunta un dossier per il ministro Toninelli : Firenze, stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio, se l'aeroporto verrà declassato. Spunta un dossier per il ministro Toninelli: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Su il Pil con Grandi opere e scuola "Investire in deficit si può" La Trianomics con la sponda Ue : Secondo Giovanni Tria gli investimenti pubblici in infrastrutture possono rilanciare la crescita, a determinate condizioni. In un paper accademico scritto con l’economista Pasquale Lucio Scandizzo il neoministro per l’Economia e finanze spiega: un programma vasto, finanziato a livello europeo e “condizionato” al rispetto di solidi comportamenti fiscali volti a perseguire la riduzione del debito. Prima ancora di andare a ...

Le Grandi opere in Liguria fanno litigare subito Forza Italia e Lega : La lite “provocata” dalla Liguria. Mulè: «La maggioranza è terrorizzata». Rixi: «Un attacco pretestuoso»

Tap : Maullu (Fi) - bene Marcegaglia - alzare voce per difendere Grandi opere : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – “è davvero positivo che la realizzazione del gasdotto Tap, nelle scorse ore, abbia ricevuto il fondamentale appoggio di Emma Marcegaglia, presidente di Eni e della Confindustria europea, che ha sostenuto le ragioni di un rapido avanzamento dell’opera. Tutte le voci che sostengono le grandi opere e le infrastrutture strategiche, e il Tap è una di queste, hanno il dovere di alzarsi per difenderle con ...

Dal Terzo Valico al “raddoppio” - incubo incompiuta per le Grandi opere : In ritardo i lavori per la realizzazione del nodo di Genova. Da progettare o finanziare i collegamenti con le linee esistenti

Ilva - Tav - Grandi opere - Europa. L'avvertimento di Confindustria al governo che verrà : Il grande rischio che corre l'Italia ha sfaccettature diverse e tutte preoccupanti: marginalità, isolamento, ma soprattutto una "enorme perdita di credibilità". Confindustria irrompe così nell'orizzonte incerto del governo nascente e avverte che ci sono pilastri imprescindibili: l'Europa innanzitutto. E poi ancora le infrastrutture (dalla Tav al Tap) e l'Ilva. Linea, quella degli industriali, diametralmente opposta a quella ...

Grandi opere e industrie : fanno paura le idee del M5S. Toti : «Se fermano tutto - ci dividiamo» : Il mondo economico teme che lo stop a Gronda e Terzo Valico fermi lo sviluppo del porto di Genova. Manganaro (Fiom): «Andremo in massa a casa di Grillo»

Il prezzo che la Lega (e il Nord) pagano sulle Grandi opere : Il documento danneggia seriamente lo sviluppo italiano, e il capitolo infrastrutture rischi di far esplodere le contraddizioni più gravi del contratto di governo...

Grandi opere - ballano 133 miliardi Il governo Lega-M5S e la verifica : «L'era delle Grandi opere inutili è finita» incalza Luigi Di Maio, dopo l'accordo con la Lega di riconsiderare tutti gli investimenti pubblici , e non solo, sulle infrastrutture. Un programma che fa ...