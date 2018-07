Governo : cdm alle 20 : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Il consiglio dei ministri è previsto per le ore 20 a Palazzo Chigi. L'articolo Governo: cdm alle 20 sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Cdm approva disegni legge su rendiconto generale 2017 e assestamento di bilancio 2018 : Roma, 27 giu 21:20 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi, ha approvato due disegni di legge su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni... , Com,

Governo : Cdm proroga termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante : Roma, 27 giu 21:19 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, di concerto... , Com,

Governo : ok Cdm a disegni legge rendiconto 2017 e assestamento bilancio 2018 (2) : (AdnKronos) – Le spese, si rileva ancora, evidenziano una diminuzione di circa 3,6 miliardi di euro, dovuta essenzialmente alla contrazione della spesa per interessi del debito pubblico per circa 3,2 miliardi di euro già scontata nei tendenziali del Def. L’assestamento del bilancio, in termini di competenza, mostra un miglioramento di circa 2,5 miliardi di euro del saldo netto da finanziare che pertanto si colloca nell’ordine ...

Governo : ok Cdm a disegni legge rendiconto 2017 e assestamento bilancio 2018 : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2017, parificato dalla Corte dei conti nell’udienza a Sezioni riunite tenutasi il 26 giugno 2018, e all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci ...

Governo : Cdm non esercita Golden Power su acquisto Enter da parte di Irideos : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato di non esercitare i poteri speciali e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale della società Enter S.r.l., da parte della società Irideos S.p.a. (settore energia, trasporti e comunicazioni). Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. L'articolo Governo: Cdm ...

Governo : Di Maio - lunedì-martedì decreto Dignità in Cdm : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il decreto Dignità è scritto, il testo è pronto. Nei prossimi giorni, il prima possibile. Al massimo lunedì o martedì sarà approvato dal Consiglio dei ministri”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm.“Tra qualche giorno -annuncia Di Maio-, datemi ancora un po’ di tempo, ...

Governo : Cdm nomina 45 sottosegretari di Stato : Al ministero dell'Economia e Finanze: Massimo Bitonci, Laura Castelli, Massimo Garavaglia e Alessio Mattia Villarosa. Al ministero dello Sviluppo Economico: Andrea Cioffi, Davide Crippa, Dario Galli ...

Governo - Cdm ha nominato 6 viceministri e 39 sottosegretari : "Il Consiglio dei ministri ha nominato sei viceministri e trentanove sottosegretari". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. "Oggi non abbiamo parlato di ...

Governo : Cdm - 6 viceministri e 39 sottosegretari (2) : (AdnKronos) – “Sei viceministri e 39 sottosegretari. Come sempre abbiamo messo davanti le competenze e le capacità”, ha detto al termine del Cdm il ministro per i rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro. L'articolo Governo: Cdm, 6 viceministri e 39 sottosegretari (2) sembra essere il primo su SPORTFAIR.