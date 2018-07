Google rilascia la beta 3 di Android P in vista dell’arrivo della versione finale

Sulla scia di Google - Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 : Google ha rilasciato rapidamente la seconda Beta di Android P, e Sony non ha tergiversato nell'adattarla al suo Xperia XZ2. Numerosi i problemi risolti L'articolo Sulla scia di Google, Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di giugno 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di giugno, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati.

Google obbligherà gli OEM a rilasciare regolarmente le patch di sicurezza : Google sta riformulando gli accordi sottoscritti dagli OEM, costringendoli a rilasciare le patch di sicurezza in maniera più continua e tempestiva.

Google rilascia la versione 1.0 di Android Things - alla vigilia del Google I/O 2018 : alla vigilia dell'apertura del Google I/O 2018 il colosso di Mountain Valley presenta la versione 1.0 di Android Things che arriverà presto sul mercato.