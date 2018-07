Google Maps | in arrivo la migliore feature di Waze | il report degli incidenti

Milano Pride 2018 - su Google Maps il percorso del pride è color arcobaleno : Al Milano pride 2018 sfilano, oltre ai cittadini, anche le aziende, come Microsoft, Facebook, Coca Cola, LinkedIn e Google: su maps infatti tutto il percorso del pride milanese è segnato con una striscia arcobaleno. LEGGI L'ARTICOLO / FOTO I VOLTI DEL CORTEO / FOTO LA SFILATA...

Google Maps : in arrivo le segnalazioni di incidenti - lavori e strade chiuse - : ... era stata avvistata in un teardown di Google Maps 9.79 e, adesso, sembra stia diventando gradualmente disponibile per gli utenti in tutto il mondo. Leggi anche : Maps Go arriva sul Play Store Al ...

In roll out su Google Maps le segnalazioni di incidenti - strade chiuse e lavori in corso : Annunciata qualche settimana fa la nuova funzionalità à la Waze di Google Maps è finalmente in fase di roll out graduale. Accenniamo in questi termini alla nuova funzione in tempo reale relativa alla segnalazione degli incidenti, dei lavori in corso e delle strade chiuse momentaneamente che sbarca ora sulla celebre app di Big G, dopo l'annuncio nella versione 9.79. L'articolo In roll out su Google Maps le segnalazioni di incidenti, strade ...

Google Maps : 15 trucchi e funzioni per sfruttarle al meglio : Quali sono i trucchi e le funzioni da conoscere per sfruttare Google Maps al massimo delle potenzialità? Con il recente aggiornamento, il servizio di mappe più famoso al mondo dà la possibilità di accedere a una numerosissima serie di informazioni tra eventi, locali e suggerimenti. Ma sono molte le funzionalità che vengono ignorate o utilizzate solo in parte. Ne abbiamo raccolte quindici. Come spesso accade, infatti, sfruttiamo solo una minima ...

Come cambia Google Maps : Perché essere solo una mappa quando puoi essere anche un aggregatore di informazioni del settore? La nuova scheda “Esplora” di Google Maps, così Come anticipato nel corso della conferenza I/O, ha subito una riprogettazione che adesso è in fase di rilascio in tutto il mondo. L’applicazione di Google diventa anche una guida, sia per i dintorni che per i posti che si pianifica di visitare. Come da annuncio ufficiale, alla sezione ...

In roll out nuove funzioni per Google Maps - sempre più completo e utile : Continua il rinnovamento di Google Maps che sta introducendo molte delle novità annunciate al Google I/O 2018, come la sezione "Per te" e l'affinità rispetto ai gusti degli utenti. L'articolo In roll out nuove funzioni per Google Maps, sempre più completo e utile proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili L'articolo Google Maps e Android Auto fanno pace: la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture proviene da TuttoAndroid.

Google Maps si veste a nuovo con il Material Design : Dopo le anticipazioni delle scorse settimana è in roll out un aggiornamento per Google Maps, che avviene lato server, con molti elementi nel nuovo Material Theme. L'articolo Google Maps si veste a nuovo con il Material Design proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Google Foto si arricchiscono di due nuove e utili funzionalità : Entrambe le funzionalità, sia quella per Google Maps che quella per Google Foto, sono in roll out graduale con attivazione da remoto e quindi non sono ancora disponibili per tutti, pertanto potrebbero volerci dei giorni o delle settimane prima che siano utilizzabili da tutti. L'articolo Google Maps e Google Foto si arricchiscono di due nuove e utili funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Non si può più prenotare un Uber direttamente all’interno di Google Maps : Google ha rimosso la possibilità di prenotare una corsa Uber direttamente all'interno di Google Maps. L'utente può comunque ancora usare Maps per controllare il percorso e poi, come Google stessa suggerisce di fare, "request the ride from the Uber app". Big G ha rimosso la prenotazione diretta di Uber da Maps senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. L'articolo Non si può più prenotare un Uber direttamente all’interno di Google Maps ...

Con Google Assistant è possibile aggiungere un segnaposto su Google Maps per il parcheggio : Basta avere la posizione abilitata sul proprio telefono e chiedere a Google Assistant di ricordare dove si è parcheggiato e questi registrerà le coordinate GPS L'articolo Con Google Assistant è possibile aggiungere un segnaposto su Google Maps per il parcheggio proviene da TuttoAndroid.

Google Maps vs Apple Maps : le differenze : Ancora una volta ci soffermiamo a parlarvi dell’eterna lotta fra i due colossi Google e Apple, che tutt’ora dividono gli utenti di tutto il mondo con i loro servizi dedicati. E dopo aver analizzato nello specifico le differenze tra Google Foto e Apple Foto, è arrivata l’ora dello scontro: Google Maps vs Apple Maps! Chi la spunterà? Se pensate di avere già la risposta a questa domanda, o pensate di conoscere tutto di entrambe ...

Google Maps studia le scorciatoie (di tastiera) per casa e lavoro : (Foto: AndroidPolice) Google maps potrebbe introdurre nuove scorciatoie: se non su strada, quantomeno sulla tastiera. Da tempo l’applicazione dà la possibilità di inserire, dalla sezione “i tuoi luoghi”, gli indirizzi di casa e lavoro, in modo da averli a portata di mano. Per trovarli, al momento è necessario cliccare sulla barra di ricerca in alto, nella versione Android. Su iOS invece si trova o nella barra laterale, o ...

Google Maps : in arrivo i collegamenti rapidi per casa e lavoro : Come sappiamo, da tempo è possibile impostare due collegamenti rapidi in Google Maps per avviare rapidamente la navigazione verso casa o lavoro. Se prima […] L'articolo Google Maps: in arrivo i collegamenti rapidi per casa e lavoro proviene da TuttoAndroid.