Golf | LPGA Tour 2018 | Sung-Hyun Park si prende tutto al playoff Suo il KPMG Women’s PGA

(Di lunedì 2 luglio 2018) Nemmeno un bogey nelle ultime 30 buche, un quarto round solido ed unda urlo. Con questo biglietto da visitasi aggiudica ilWomen’s PGA Championship, uno dei 5 Major del circuito femminile, con lo score complessivo di -10 (278 colpi). La sudcoreana è dovuta però passare dalle buche di spareggio per avere la meglio della connazionale So-Yeon Ryu, e della nipponica Nasa Hataoka. Sul percorso par 72 del Kemper LakesClub di Long Grove (Illinois, Stati Uniti) al quarto posto con -7 si sono classificate le statunitensi Angel Yin e Jessica Korda, le quali precedono di un colpo la britannica Charley Hull e la canadese Brooke Henderson. Completano la top ten con -5 la sudcoreana In-Kyung Kim e le americane Lizette Salas e Jacqui Concolino. Ricordiamo che Giulia Molinaro non ha superato il taglio del venerdì uscendo a causa del +6 dei primi due round. Per ...