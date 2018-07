Golf | Francesco Molinari | “Aver vinto il Quicken Loans National è stato qualcosa di

Golf – Francesco Molinari da favola! Primo trionfo sul PGA Tour : Un fenomenale Francesco Molinari vince per la prima volta sul PGA Tour. Con una grandissima prestazione ha distaccato di ben otto colpi Ryan Armour e di nove Sung Kang Un fenomenale Francesco Molinari ha vinto con 259 (67 65 65 62, -21) colpi il Quicken Loans National ottenendo la sua prima vittoria nel PGA Tour statunitense sul tracciato del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), a Potomac nel Maryland. Con una prestazione straordinaria ...

Golf – Quicken Loans National : Francesco Molinari show - l’italiano si porta al comando con il messicano Ancer : Il Golfista italiano conquista la testa della classifica del Quicken Loans National, insieme a lui il messicano Ancer Francesco Molinari si è espresso ancora ad altissimi livelli e con un parziale di 65 (-5) e lo score di 197 (67 65 65, -13) colpi si è portato al comando, alla pari con il messicano Abraham Ancer (197 – 65 70 62), a un giro dal termine del Quicken Loans National (PGA Tour), sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par ...

Golf – Quicken Loans National : Francesco Molinari si piazza al decimo posto - delude invece Tiger Woods : Con un buon primo giro, Molinari si piazza al decimo posto, Tiger Woods ha cambiato putter, ma i risultati sul green al momento ancora non si vedono Francesco Molinari, con un bel giro in 67 (–3) colpi, è al decimo posto nel Quicken Loans National (PGA Tour) sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), a Potomac nel Maryland, dove Tiger Woods è 48° con il 70 del par. Guidano con 63 (-7) una graduatoria piuttosto corta ...

Golf – Quicken Loans National : Francesco Molinari sfida Tiger Woods sul percorso del TPC in Maryland : Francesco Molinari e Tiger Woods impegnati nel Quicken Loans National sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac Francesco Molinari partecipa al Quicken Loans National (28 giugno-1 luglio), torneo del PGA Tour in programma sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac nel Maryland, dove tornerà in campo anche Tiger Woods. L’azzurro, che ha scelto questa settimanadi giocare negli Stati Uniti, attualmente entrerebbe nella ...

Golf - US Open 2018 : una settimana che farà discutere a Shinnecock Hills. Francesco Molinari si salva nella moria di big : Lo US Open 2018 è andato in archivio con la vittoria di Brooks Koepka, che ha confermato il titolo dello scorso anno. È stato l’americano il migliore al termine di quattro giorni che hanno fatto e continueranno a far discutere, per la durezza del percorso, le sue difficoltà, le condizioni ambientali e per tutto quanto è accaduto sul campo della periferia di New York. Koepka sembrava tagliato fuori dopo un avvio in salita, ma è stato bravo ...

Golf – Us Open : Francesco Molinari rimonta - Dustin Johnson raggiunto al vertice : Il numero uno mondiale, Dustin Johnson, è stato raggiunto al vertice degli Us Open di Golf da Brooks Koepka, Daniel Berger e da Tony Finau Il bel recupero di Francesco Molinari, da 45° a 23° con 219 (75 72 72,+9) e il giro flop di Dustin Johnson (77, +7), che ha rivoluzionato la classifica, hanno caratterizzato il terzo giro dell’US Open, il secondo major stagionale che si conclude con la disputa del quarto al Shinnecock Hills GC (par 70) di ...

Golf - US Open 2018 : Dustin Johnson in fuga solitaria. Francesco Molinari supera il taglio ma quante vittime! : Un uomo solo al comando dopo la seconda giornata dello US Open, secondo Major stagionale. Il percorso dello Shinnecock Hills Golf Club ha messo a dura prova i giocatori anche oggi e a disimpegnarsi meglio di tutti è stato Dustin Johnson. Il numero uno del mondo si è reso autore di un giro regolare, con due birdie nelle prime e due nelle seconde nove, a fronte di un solo bogey, alla buca 1 (la sua decima). Il round in 67 colpi gli ha consentito ...

Golf - US Open 2018 : punteggi alti e vittime illustri nel primo giro - Dustin Johnson al comando con altri tre atleti. Avvio difficile per Francesco Molinari : punteggi alti, nessun eagle e appena quattro giocatori sotto il par nel primo giro dello US Open 2018, secondo Major stagionale, in corso di svolgimento sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, vicino New York City. A svettare al comando del torneo c’è il quartetto composto dall’inglese Ian Poulter e dagli statunitensi Scott Piercy, Russell Henley e Dustin Johnson, numero ...