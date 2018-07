Gli sviluppatori di Sea of ​​Thieves ascolteranno le richieste dei giocatori per i futuri

Microsoft Store : velocizzati i tempi di certificazione per Gli sviluppatori : Uno degli svantaggi del Microsoft Store per gli sviluppatori sono i tempi di certificazione necessari per modificare il costo, gli screenshot, il video trailer oppure la descrizione delle app che arrivano anche ai tre giorni lavorativi per il rilascio globale. L’azienda guidata da Satya Nadella ha ascoltato finalmente i feedback dei developer e ha comunicato, tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, di aver appena portato un ...

Il Google Play Store ha un bug nelle pagine dedicate aGli sviluppatori : Negli ultimi giorni un bug del Google Play Store ha impedito agli utenti di visualizzare l'elenco completo di app disponibili per singolo sviluppatore L'articolo Il Google Play Store ha un bug nelle pagine dedicate agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Left 4 Dead al lavoro su un nuovo titolo : I fan di Left 4 Dead hanno da sempre aspettato un terzo capitolo del franchise a tema non morti, tuttavia sembra che siano destinati ad attendere ancora.Come riporta IGN.com i ragazzi di Turtle Rock stanno cercando un Senior Level Designer per un titolo AAA non specificato. Tra le figure richieste notiamo qualcuno esperto di "fun encounters" e "awesome level layouts". Di qualunque gioco si tratti sembra sia un titolo dedicato al multigiocatore ...

Gli sviluppatori di Kingdom Come Deliverance non escludono un sequel : "sì - avrebbe perfettamente senso continuare la storia di Henry" : Kingdom Come Deliverance è certamente uno dei titoli che i giocatori hanno maggiormente apprezzato, l'RPG medioevale di Warhorse Studios e Deep Silver è già disponibile per PC e console e gli sviluppatori continuano ad aggiornarlo: ad inizio giugno è stata pubblicata la patch 1.5 e presto sarà rilasciato il primo DLC. Ma, a quanto pare, oltre al supporto per il gioco già disponibile, gli sviluppatori non escludono un nuovo titolo della serie. ...

Phil Spencer parla del lavoro con Gli sviluppatori giapponesi e della prossima generazione di Xbox : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, che ha fornito molte informazioni sul suo lavoro con gli sviluppatori giapponesi e il futuro del marchio Xbox.Come riporta Dualshockers, Spencer ha parlato del fatto che negli ultimi anni si è recato in Giappone molte volte per visitare molti editori. Sta lavorando a stretto contatto con molti sviluppatori giapponesi. ...

Per gli elementi RPG di Assassin's Creed Odyssey Gli sviluppatori si sono ispirati a Skyrim - Fallout e The Witcher 3 : Assassin's Creed Odyssey sta adottando un approccio RPG ancora più profondo di quanto visto nel suo predecessore Origins.Come riporta Segmentenext, quando il director di Odyssey, Scott Phillips, è stato interrogato sugli elementi di gioco di ruolo, ha risposto che circa tre anni fa, si è seduto con lo studio responsabile di Assassin's Creed Origins per discutere le prospettive della serie nel suo insieme. La domanda fondamentale era: "quale ...

Valve sta distribuendo i nuovi controller Knuckles aGli sviluppatori : Dopo l'annuncio dei nuovi controller Knuckles da parte di Valve la settimana scorsa, gli sviluppatori stanno confermando di aver ricevuto la nuova versione EV2 del controller.Valve ha affermato che "presto centinaia di sviluppatori metteranno le mani sui developer kit e potranno iniziare a sperimentare." Il Knuckles EV2 è l'evoluzione del controller per la VR made in Valve, sviluppato per essere più funzionale del precedessore mentre i sensori ...

Gli sviluppatori di Alien Isolation sono al lavoro su uno "shooter tattico in prima persona" tutto nuovo : Dopo Alien Isolation del 2014, il team di Creative Assembly si è concentrato principalmente sulla serie Total War. Tuttavia, sembra che lo studio dedicato allo sviluppo console stia lavorando a qualcosa di nuovo, stando a un paio di nuovi annunci di lavoro comparsi sul sito web ufficiale.Negli annunci, individuati da VG247.com, si ricerca un Senior UI Artist e un Lead Environment Artist per lavorare su una "nuovissima ed entusiasmante IP" che ...

Josef Fares : "le persone rimarrebbero sorprese se scoprissero come EA tratta Gli sviluppatori indie" : Molti giocatori considerano EA come uno dei mali dei videogiochi, una società che mette il profitto di fronte a qualsiasi altra cosa.Tutto questo è arrivato alla luce con l'uscita di Star Wars Battlefront 2, un ottimo shooter che però è stato completamente minato da un sistema di progressione legato alle microtransazioni.Il gioco è stato rilasciato durante l'apice della discussione sull'etica delle lootbox e si è scontrato con il giudizio ...

Facebook ha accidentalmente inviato rapporti di analisi deGli sviluppatori ad alcuni app tester : Facebook si trova ad affrontare un nuovo problema: ha inviato per errore rapporti di analisi degli sviluppatori ad alcuni app tester. La compagnia di Mark Zuckerberg, che pure di recente ha compiuto degli sforzi per dare di sé l'immagine di una società attenta alla privacy dei propri utenti, non ha fatto neanche in tempo a scrollarsi di dosso l'attenzione mediatica legata allo scandalo Cambridge Analytica. L'articolo Facebook ha accidentalmente ...

Rebellion : Gli sviluppatori di Sniper Elite sono al lavoro su alcuni titoli per Nintendo Switch : Durante l'E3, VG247.com ha avuto l'opportunità di fare un'interessante chiacchierata con il CEO di Rebellion, Jason Kingsley, e parlare del futuro del team responsabile di Sniper Elite. Lo studio, attualmente, ha in uscita Strange Brigade, ma oltre a questo cosa dobbiamo aspettarci?Rebellion è una delle compagnie più longeve, con ben 26 anni di sviluppo di giochi alle spalle, è una società che ha visto tutto e si è trasformata con successo in ...

Nuove minacce aGli smartphone provengono da false app e dalla disattenzione deGli sviluppatori : Non sono solo le applicazioni malevole a mettere a rischio la sicurezza dei nostro smartphone, ci pensano anche i programmatori distratti che lasciano i nostri dati senza protezione. L'articolo Nuove minacce agli smartphone provengono da false app e dalla disattenzione degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Alle 21 puntata speciale di Nerding After Dinner : si gioca a Detective Gallo con Gli sviluppatori : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di proporre un interessante gioco tutto italiano: Detective Gallo (leggete la nostra recensione per saperne di più).Come forse saprete si tratta di un'avventura punta e clicca che strizza l'occhio ai mostri ...

Gli sviluppatori di Unravel Two spiegano perché il gioco non è arrivato su Nintendo Switch : arrivato come il seguito dell'amato originale Unravel, Unravel Two è stato rilasciato proprio nel bel mezzo della conferenza stampa EA Play 2018. Tuttavia, un dettaglio è piuttosto evidente e cioè il fatto che il gioco non sia arrivato su Nintendo Switch. Già, ma perché? Ora finalmente scopriamo le motivazioni dietro la mancata pubblicazione del titolo sull'ibrida. Parlando con GamesIndustry.biz, il produttore di Coldwood Interactive, Michael ...