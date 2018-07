Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce da Ghali e Capo Plaza a Luca Carboni e

Balalaika 2 luGlio su Canale 5 : Gli ospiti : Lunedì 2 luglio alle ore 22.00 su Canale 5, al termine della sfida valida per gli ottavi di finale Belgio vs Giappone, nuovo appuntamento con “Balalaika – Verso la finale”. Conducono Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band. Balalaika, gli ospiti del 2 luglio Immagini di tutti match disputati in giornata, commenti a caldo del dopo gara, collegamenti live dalla Russia. Particolare focus sarà dedicato ...

Non disturbare - Paola Perego/ Ospiti : Iva Zanicchi e Naike Rivelli - anticipazioni 2 luGlio : Non disturbare torna in onda oggi, lunedì 2 luglio, in seconda serata su Raiuno: Iva Zanicchi e Naike Rivelli si raccontano ai microfoni di Paola Perego.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Radionorba Battiti Live ad Ostuni in diretta TV e streaming il 1° luGlio con Ermal Meta ed Emma : tutti Gli ospiti : Radionorba Battiti Live ad Ostuni accoglie sul palco alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento. Ci saranno Ermal Meta ed Emma Marrone ma anche Ultimo e Giusy Ferreri, al primo posto della classifica Fimi relativa ai singoli più venduti in digitale con il brano Amore e Capoeira, rilasciato con i producer Takagi & Ketra, garanzie di successo. Il tormentone dell'estate 2018 potrebbe essere proprio questo ma dovrà vedersela con ...

Balalaika - puntata dell’1 luGlio 2018 : Gli ospiti : Domenica 1 luglio alle ore 22.00 su Canale 5, al termine del super match valido per gli ottavi di finale Croazia vs Danimarca, andrà in onda una nuova puntata della trasmissione sportiva Balalaika – Verso la finale. Oltre alla partita della 20, ovviamente, si parlerà anche della grandissima sfida delle ore 16.00, quella tra i padroni di casa della Russia e la nazionale spagnola. La trasmissione sportiva di Mediaset, dopo gli iniziali ...

Scaletta 40 anni che ti amo - Umberto Tozzi all’Arena di Verona su Rete4 il 1° luGlio in replica : Gli ospiti : Umberto Tozzi all'Arena di Verona si è esibito per il concerto-evento 40 anni che ti amo, per festeggiare i 40 anni di successo della canzone Ti Amo. Tanti gli ospiti che ha accolto sul palco dell'Arena di Verona lo scorso 14 ottobre, da Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri a Raf. Presenti anche Al Bano, Fausto Leali e Marco Masini per alcuni duetti memorabili. L'evento, inizialmente in programma a settembre, è stato posticipato di circa un ...

Ascanio Celestini tra Gli ospiti dell'Ama Festival 2018 : È una manifestazione che nasce dalla volontà di aprire le porte della Comunità Terapeutica, offrendo momenti di incontro, dibattiti, spettacoli, concerti. Ama Festival promuove l'arte come strumento ...

India - cuoca derisa avvelena Gli ospiti : 5 morti e 88 intossicati in ospedale : derisa per la qualità scadente delle pietanze da lei preparate, una cuoca si è vendicata avvelenando i suoi i commensali. Di questi, cinque purtroppo sono morti e 88 sono finiti in ospedale. Se non fosse un episodio di cronaca vera, parrebbe la sceneggiatura di un film macabro. Lo sconvolgente episodio è accaduto in India e la cuoca killer è una moglie 'esasperata' 23enne, Pradnya Survase: è stata arrestata e ora rischia la pena capitale. cuoca ...

BiGlietti e ospiti dell’ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese a Barolo in diretta su RTL 102.5 : L'ultimo concerto di Elio e le Storie Tese sta per compiersi. Il gruppo di Stefano Belisari è infatti pronto a salire sul palco per l'atto conclusivo della loro carriera, dopo 38 anni di attività. In questi ultimi giorni, il collettivo ha rilasciato l'ultimo singolo che ha voluto intitolare La canzone circolare, destinata a Legambiente. Si tratta del primo brano compostabile da loro composto, nel quale compaiono alcune note finali per la ...

Non disturbare - anticipazioni puntata del 2 luGlio : le ospiti di Paola Perego : Non disturbare, anticipazioni 2 luglio: ospiti Nel secondo appuntamento di Non disturbare, in onda lunedì 2 luglio alle 23.40 su Rai1, la conduttrice Paola Perego entrerà anche stavolta nelle stanze di un albergo per ascoltare i pensieri, le confessioni e i bilanci di altre due donne straordinarie. Decisamente positivo, in termini di ascolti Tv, l’esordio del nuovo format di Stand By Me. In termini di share la puntata di esordio (che ha ...

Tutti Gli ospiti di Giffoni Music Concept 2018 - da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Benji e Fede : programma completo : Anche Ermal Meta, Fabrizio Moro, Benji e Fede e Annalisa tra gli ospiti di Giffoni Music Concept, la leg Musicale del Giffoni Film Festival dal 20 al 28 luglio a Giffoni Vallepiana. Previsti incontri e masterclass con i protagonisti, così come avviene ogni anno in occasione della kermesse dedicata al cinema e ai più giovani. Tanti gli artisti che prenderanno parte all'evento, a cominciare da Ermal Meta e Fabrizio Moro, più recenti vincitori ...

Latina - torna il festival ‘Come il vento nel mare’ : apre Antonio Tajani - tra Gli ospiti Roberto Saviano e Aboubakar Soumahoro : La musica e il cinema, i libri e la scienza, la religione e il giornalismo d’inchiesta, l’impegno civile e quello politico. Dal 29 giugno al 4 agosto torna “Come il vento nel mare”, il festival culturale di Latina ideato e diretto da Andrea Alicandro e Massimiliano Coccia. La seconda edizione, che si intitola “La nostra madre Europa”, si aprirà venerdì 29 giugno con l’intervento del presidente del Parlamento Europeo Antonio ...

Gli ospiti del Festival Show a Padova - da Annalisa ed Ermal Meta a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : Annunciati gli ospiti del Festival Show a Padova, la prima tappa della kermesse canora itinerante con Radio Birikina e Radio Bellla e Monella. La prima tappa del Festival Show 2018 si terrà domenica 8 luglio alle ore 21 al Prato della Valle di Padova, con la conduzione di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti della serata in musica, tante star della canzone italiana tra cui i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo Ermal Meta, Annalisa, e ...