Gli infermieri del 118 | ' Noi professionali e competenti No a polemiche strumentali'

Assunzioni infermieri a luGlio 2018 : selezioni pubbliche a Mantova - Trieste - Como e Siena : Vi sono alcuni interessanti concorsi pubblici per infermieri con domande di iscrizione da inviare nel prossimo mese di luglio 2018. Tre delle quattro selezioni mettono in palio posti full time con contratto a tempo indeterminato, per la precisione a Mantova, Lariana (CO) e Castellina in Chianti (SI), mentre la selezione indetta a Trieste è per posti di lavoro a tempo determinato. Segnaliamo inoltre, per coloro che fossero interessati alla ...

Urbino - rissa fra 3 badanti in ospedale/ Una marocchina - un’italiana e un’ucraina : intervengono Gli infermieri : Urbino, rissa fra 3 badanti in ospedale, una marocchina, un’italiana e un’ucraina: intervengono gli infermieri per riportare la calma nel nosocomio marchigiano.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:12:00 GMT)

Bologna - donna partorisce in aeroporto/ DoGlie dopo controlli : bimbo nato con aiuto di poliziotti e infermieri : Bologna, Doglie dopo controlli: partorisce in aeroporto. Il bambino è nato con l'aiuto di poliziotti e infermieri, poi è stato trasportato con la neo mamma in ospedale(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:58:00 GMT)

Padova - Gli infermieri sono in ferie : chiude un intero piano della Pediatria : Troppo pochi gli infermieri . E quelli che ci sono, devono coprire congedi matrimoniali, gravidanze, maternità, malattie e, in estate, andare anche a rimpiazzare chi si prende un periodo di sacrosanto ...