Gli autori del remake di Secret of Mana sono a lavoro su un nuovo GDR per Nintendo Switch

Ruspadana - una ruspa contro i migranti : il gioco indigna i social. Gli autori : "E' satira" : Dopo decine di segnalazioni, a cominciare dal tweet di Frankie hi-nrg mc, l'applicazione per iPhone "adatta ai bambini dai 9 anni in su" eliminata dall'Apple Store per violazione delle linee guida. I programmatori: "Un gioco per sottolineare le storture di ciò che sta...

LuGlio con i libri : a Brindisi incontri con undici noti autori : ... Cottarelli ci spiega senza tecnicismi quali sono le strategie e le soluzioni che dobbiamo costruire per garantire un futuro alla nostra economia. A dialogare con l'autore la giornalista de La 7 ...

Corto circuito tra procura di Milano e autorità anti-corruzione : segnalate Gli illeciti tardi - e allertate chi li fa : Il procuratore lombardo Greco accusa l'Anac di aver trasmesso tardi alcune notizie di reato rendendo inutili le indagini nei confronti di soggetti di fatto già allertati dalle iniziative dell'autorità.

Jane the Virgin - Michael è ancora vivo : le anticipazioni deGli autori : Jane the Virgin, Michael non è morto: parlano gli autori della serie La quarta stagione di Jane the Virgin si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena: Michael è ancora vivo! Proprio mentre Jane stava per sposare Rafael, il poliziotto è ricomparso nella vita della scrittrice. Ma si tratta davvero di Michael? […] L'articolo Jane the Virgin, Michael è ancora vivo: le anticipazioni degli autori proviene da Gossip e Tv.

Le società di autori non condividono la battaGlia di Di Maio sul copyright : Le società italiane che tutelano il diritto d'autore non condividono la battaglia di Luigi Di Maio contro la direttiva Ue sul copyright. Il presidente della Siae, Filippo Sugar, ha chiesto al vicepremier un incontro per "un confronto costruttivo sui contenuti della direttiva". "L'industria creativa e culturale italiana", si legge in una nota Siae, "è una delle piu' importanti ...

Gli autori di Star Control lanciano una raccolta fondi per finanziare una battaglia legale : Fred Ford e Paul Reiche sono i celebri creatori della serie Star Control, e come riporta Polygon i due hanno recentemente lanciato un sito web per raccogliere fondi con l'obiettivo di difendersi in sede legale dalle accuse della compagnia Stardock Systems, entrata in possesso dei diritti di Star Control nel 2013.Stardock Systems ha infatti fatto causa ai due sviluppatori nel dicembre del 2017, in seguito all'annuncio di questi di voler lavorare ...

Sesso all'ospedale di Sarno - la smentita dell'Asl : 'Diffidiamo Gli autori del video' : Approfondimenti Sfonda con l'auto le sbarre dell'ospedale di Sarno: bloccato dai carabinieri 24 gennaio 2018 L' Asl di Salerno smentisce la notizia e il video che sta facendo scalpore da diverse ore ...

Migranti - un libro sull’inferno della Libia : “Non lasciamoli soli”. Gli autori : “Storie di persone non di numeri” : E’ stato presentato alla Feltrinelli di Milano il nuovo libro di Chiarelettere editori, ‘Non lasciamoli soli’, di Alessandra Ziniti e Francesco Viviano. Il libro riporta le testimonianze raccolte dagli operatori di Medici Senza Frontiere e di coloro che sono riusciti a fuggire ai lager libici. “Sono storie di persone, non di numeri – spiega Alessandra Ziniti -. Storie che in questo secolo non dovrebbero più esistere. Storie che ...

Che autori c’erano nelle prime prove della maturità deGli anni scorsi : Per farsi un'idea di chi non viene scelto da un po' di tempo, anche se in passato ci sono state sorprese The post Che autori c’erano nelle prime prove della maturità degli anni scorsi appeared first on Il Post.

Ermal Meta - Fedez e Coez tra Gli autori più ambiti alla Maturità 2018 : il cantautorato di oggi come argomento agli esami di Stato : Un tema sempre caldo quello degli scritti degli esami di Stato: insieme a 5 mila maturandi, Skuola.net ha stilato una lista degli autori più ambiti alla Maturità 2018, seguendo le preferenze degli studenti. Com'è noto, il Miur propone ogni anno nuove sfide per coloro che devono affrontare gli esami di Maturità, riservando anche alcune "sorprese" per gli scritti di italiano. Skuola.net dunque ha proposto ad una cerchia di studenti una rosa di ...

Fermo - Il nido d'infanzia Sant'Andrea intitolato al pediatra Mario Santoro : ieri la cerimonia alla presenza delle fiGlie e delle autorità : ... fondatore nel 1944 dell'Istituto Nipioigenico , scienza della prima età per la cura dei lattanti, , e dello Studio Firmano per la Storia dell'Arte Medica e della Scienza a Fermo nel 1955, oltre che ...

Letterature - la corrente delle parole e deGli autori invade Roma - alla Basilica di Massenzio : ... Letterature Off, che durante i weekend porterà i temi del festival attraverso concerti, spettacoli, letture, laboratori per bambini, presentazioni di libri, passeggiate letterarie. In calendario ...