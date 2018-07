Giù l'indice delle aziende sanitarie in Italia - -5 - 56% - - scambi al ribasso per Eukedos - -3 - 16% - : scambi al ribasso per il comparto Sanitario Italiano , mentre è debole l' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a 157.415,94 in diminuzione di 9.266,33 punti rispetto alla ...

Palermo : Istat - a giugno indice prezzi al consumo +0 - 5% : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - A Palermo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) nel mese di giugno ha fatto registrare una variazione congiunturale 1 pari a +0,5% (a maggio era +0,3%). Rispetto a giugno 2017 si è invece registrata una variazione tendenziale pari a +

Svizzera : a giugno netta frenata a 8 - 0 punti per l'indice Zew : ... Zew, Centro europeo per la ricerca economica con sede a Mannheim, in Germania, , l'indice che misura le aspettative degli esperti sull'andamento dell'economia della Svizzera nel successivo semestre ...

Usa - fiducia consumatori : indice Conference Board - in calo - a 126 - 4 in giugno : L'economia Usa sta crescendo bene ormai da diversi, ma il rischio di guerre commerciali preoccupa gli americani.

USA : Indice Empire State Manufactoring NY giugno a 25 punti : Un valore al di sopra dello zero indica che l'economia del settore manifatturiero dello stato di New York è in fase di espansione. L'ottimismo delle imprese sulle prospettive a sei mesi è tornato a ...