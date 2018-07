Giochi Mediterraneo | Pd elogia le atlete nere vincitrici per l' Italia della medaglia

L’Italia ha il suo oro nero! Dai Giochi del Mediterraneo uno splendido spot per l’integrazione : la ‘staffetta total black’ è Tricolore : L’Italia domina i Giochi del Mediterraneo con 156 medaglie. Spicca quella della staffetta 4×4000, vinta da 4 atlete nere: uno splendido spot di integrazione positiva che arriva grazie allo sport Cosa arriva dal Mar Mediterraneo? Se rivolgessimo questa domanda alla maggior parte degli italiani, viste le notizie che si apprendono ogni giorno, le risposte sarebbero più o meno le stesse: “immigrati”, “neri”, “barconi”. E se vi ...

Giochi del Mediterraneo – Storica vittoria della staffetta 4×400 azzurra femminile a Tarragona : Impresa Storica delle azzurre della staffetta 4×400 ai Giochi del Mediterraneo: un oro italiano che vale tanto L’Italia dell’atletica saluta Tarragona e la 18esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con una splendida medaglia d’oro, conquistata dalle ragazze della staffetta 4×400. Un’impresa Storica a Tarragona per Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo: le azzurre ...

Giochi Mediterraneo - l'Italvolley vince l'oro contro la Spagna dopo un infinito terzo set : L'Italia di Pallavolo maschile ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo. In finale gli azzurri hanno sconfitto 3-1 la Spagna. I parziali 25-22, 25-17, 33-35, 25-23 danno l'esatta dimensione del successo della Nazionale italiana. Se non fosse stato per un terzo set infinito, dove gli iberici sono riusciti ad avere la meglio con il punteggio 35-33, l'Italia avrebbe portato a casa la vittoria nella finalissima del torneo con un netto ...

Giochi del Mediterraneo – Pallavolo : l’Italia conquista uno splendido oro a Tarragona : Giochi del Mediterraneo 2018: gli azzurri di Graziosi conquistano la medaglia d’Oro A Tarragona si è chiuso in trionfo il cammino della nazionale maschile di Pallavolo, medaglia d’Oro ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella finale di oggi gli azzurri di Gianluca Graziosi hanno piegato i padroni di casa spagnoli 3-1 (25-22, 25-17, 33-35, 25-23), completando in maniera perfetta un torneo durante il quale, escluso il set perso oggi, non hanno ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Croazia vince la medaglia d’oro! Tunisia sconfitta in finale 24-23 : E’ andata alla Croazia la medaglia d’oro del torneo di Pallamano maschile dei Giochi del Mediterraneo, arrivata dopo il successo contro la Tunisia nella finalissima di Tarragona, con il punteggio di 24-23, al termine di una sfida molto entusiasmante e dall’esito incerto fino alla fine. Avvio di gara che ha visto le due compagini lottare punto a punto, con il primo allungo arrivato in favore dei nordafricani, capaci di portarsi ...

