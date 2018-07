Giochi | Di Maio e Valente | sport base per stop pubblicità

meteoweb.eu

: RT @aparrella: Di Maio ha detto che vuole vietare pubblicità sui giochi d’azzardo e voi giornalisti traducete che vuole bloccare le televis… - giovannialessa9 : RT @aparrella: Di Maio ha detto che vuole vietare pubblicità sui giochi d’azzardo e voi giornalisti traducete che vuole bloccare le televis… - _marlene1265 : RT @brunopistolese: @DeborahBergamin lei, come al solito, trasforma la realtà. di maio non vuole vietare il gioco, vuole vietare le pubblic… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Roma, 2 lug. (AdnKronos) – “Lodisi schiera senza se e senza ma per l’abolizione totale dellae delle sponsorizzazioni del settore dell’azzardo. La presa di posizione del presidente del Centroivo Italiano Vittorio Bosio intervistato dalla rivista del terzo settore Vita.It secondo il quale ‘non vietare laall’azzardo sarebbe svendere la dignità delle persone’ e quella dell’ Uisp che ha sottoscritto l’appello della campagna ‘Mettiamoci in Gioco’, sono il segno che questo provvedimento va nella giusta direzione di tutelare i cittadini e lo stesso”. Lo scrive in un post sul blog delle Stelle il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Simone, in vista del varo del decreto dignità. “Ricordiamo che il Centroivo Italiano ha 1,2 milioni di iscritti in ...