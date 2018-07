Gig economy | dal far west all’ingorgo di leggi | perché è difficile regolarla senza

ilsole24ore

: Qualcuno spieghi a Di Maio che i “lavoretti” (GIG ECONOMY) assorbono lo 0,6% degli occupati in Italia. Ci sono altr… - AntonioAbate12 : Qualcuno spieghi a Di Maio che i “lavoretti” (GIG ECONOMY) assorbono lo 0,6% degli occupati in Italia. Ci sono altr… - FRANCESCOLARDIN : RT @FRANCESCOLARDIN: Conferenza stampa di Luigi Di Maio - gig economy (lavoretti) - riders (c... - FRANCESCOLARDIN : Conferenza stampa di Luigi Di Maio - gig economy (lavoretti) - riders (c... -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Fino a un anno fa, parlare di gigsignificava imbattersi in un copione fisso: i ciclofattorini a cottimo delle piattaforme in cerca di tutele, le aziende restie a fornirne«nessuno obbliga nessuno». Da allora il tavolo delleo proposte di legge in materia ha iniziato ad arricchirsi. Anche troppo. Il problema è che è molto complicato regolare l’economia delle piattaforme di delivery, riconoscere sacrosanti diritti ai nuovi lavoratori,soffocarle...