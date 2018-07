Giappone | meglio un’orgogliosa sconfitta che un pareggio disonorevole | il principio

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ilprima si fa rimontare clamorosamente dal Belgio, poi preferisce laad un: ildell’Harakiri applicato al calcio Prima Haraguchi, poi Inui, succede tutto dal 48′ al 52′. Bastano 4 minuti alper firmare un doppio vantaggio storico sul Belgio. La nazionale nipponica accarezza i quarti di finale, un traguardo storico. È successo nei manga e negli animi, in quello che in Italia conosciamo come Holly e Benji, che ilarrivasse addirittura a vincerlo il Mondiale. Nella realtà no, gli ottavi di finale del 2002 e del 2010 sono i risultati più prestigiosi. Con poco più di mezz’ora dalla fine, con il doppio vantaggio e il favoritissimo Belgio alle corde, sognare è lecito. Accade spesso però che chi a certi palcoscenici, alla tensione dei momenti clou, non ci è abituato, veda le proprie gambe ...