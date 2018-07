Giappone - in calo l'indice Tankan : In calo l'indice Tankan Giapponese , il sondaggio trimestrale condotto dalla banca centrale che misura il sentiment delle grandi imprese manifatturiere verso l'economia. Nel trimestre chiuso a giugno , il dato comunicato dalla Banca del Giappone , BOJ, , risulta pari a 21 punti, rispetto ai 24 punti del mese precedente, risultando al di sotto delle attese ...

Giappone - produzione in calo meno delle attese : Frena la produzione nelle fabbriche Giapponesi, ma meno delle previsioni . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , l'indice ...

Giappone - disoccupazione in calo a maggio e migliore delle attese : In diminuzione la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a maggio il tasso di disoccupazione è calato al 2,2% , risultando ...

Giappone - calo demografico : nuovo record : 7.44 Non si arresta il declino demografico in Giappone, dove l'ultimo censimento della popolazione ha evidenziato un tasso di fertilità pari a 1,43 per donna nel 2017, in calo dello 0,01 rispetto al 2016. Guida il numero di nascite l'isola di Okinawa con 1,94, mentre Tokyo frena con 1,21. Il numero dei nuovi nati è stato pari a 946.000, cioè 31.000 in meno rispetto al 2016 stabilendo un record negativo. Tenendo presente il numero dei decessi, ...

