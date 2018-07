Giappone | il lancio del razzo è un incredibile flop | 2 | 7 milioni di dollari “bruciati”

Okami HD : ecco la data di lancio Giapponese per Nintendo Switch : L'ultimo numero di Weekly Famitsu, riporta Dualshockers, include una rivelazione per quanto riguarda la data di lancio giapponese di Okami HD per Nintendo Switch.Il gioco, precedentemente annunciato anche per la console ibrida di Nintendo, verrà pubblicato in Giappone a partire dal 9 agosto al prezzo di 2.990 yen più tasse per quanto riguarda la vendita al dettaglio, mentre sul Nintendo eShop sarà prezzato 2.769 yen più tasse e la collector's ...