Giappone | i quarti restano un tabù! Impresa sfiorata | ma per oltre un’ora è sembrato di

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ilarriva ad un passo dallo storico traguardo deidi finale, poi il Belgio rimonta e vince. La selezione nipponica eliminata agli ottavi, ma perun’ora èdi essere in Holly e Benji Perun’ora sembrava di assistere a Capitan Tsubasa, meglio conosciuto in Italia come Holly e Benji. Ammettiamolo, siamo cresciuti tutti nel mito dei due campioncinisi che, innamorati follemente del calcio, sono arrivati addirittura a vincere la Coppa del Mondo. Ilquesta sera, sempre in tv ma nel ‘calcio reale’, stava per avvicinarsi allo storico traguardo deidi finale del Mondiale, mai raggiunti nella sua storia. Una partita giocata alla perfezione sotto il profilo tattico, con i talentuosi giocatori del Belgio che sembravano incapaci di far male alla selezione nipponica. Poi i due gol di Inui e Haraguchi sembravano ...