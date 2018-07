ilfattoquotidiano

: Giachetti vs Feltri: “Pd brutta copia del Partito Radicale? Rivendico quelle battaglie”. “Così arriverete al 3%” - fattoquotidiano : Giachetti vs Feltri: “Pd brutta copia del Partito Radicale? Rivendico quelle battaglie”. “Così arriverete al 3%” - Gino27151472 : RT @fattoquotidiano: Giachetti vs Feltri: “Pd brutta copia del Partito Radicale? Rivendico quelle battaglie”. “Così arriverete al 3%” https… - MPenikas : FQ: Giachetti vs Feltri: “Pd brutta copia del Partito Radicale? Rivendico quelle battaglie”. “Così arriverete al 3… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Botta e risposta serrato a L’Aria che Tira Estate (La7) tra il direttore di Libero, Vittorio, e il deputato Pd Roberto. Quest’ultimo ribatte alle parole die difende le battaglie del: “Io ero giovane e in giro dicevano che eravamo froci, ricchioni e drogati. Eppure i diritti civili conquistati con battaglie condivise anche col fronte omosessuale ci hanno fatto fare passi in avanti in questa società. Per quanto mi riguarda,può continuare a dire che siamo froci e ricchioni. Mi piglio tutto perché sono figlio dibattaglie che”. E aggiunge: “Se oggi abbiamo il divorzio e l’aborto, che non sono, come lui pensa, battaglie di retroguardia, è merito del. Le dico di più: se il Pd assumesse un po’ di più la connotazione di altre culture politiche, sarebbe il compimento più ...