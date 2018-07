GF | Lucia Bramieri e l' amore fra Filippo Contri e Lucia Orlando | «Ecco perchè non ci

Lucia Bramieri : "Lucia e Filippo molto diversi - Alessia e Matteo più affiatati" : A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, Lucia Bramieri , ospite della trasmissione radiofonica, Non succederà più, sulle frequenze di Radio Radio, ha messo sotto la lente d'ingrandimento le coppie nate all'interno dell'ultima edizione del reality di Canale 5. Qualche perplessità sul sentimento sbocciato tra Lucia Orlando e Filippo Contri: In generale sono poco convinta delle coppie che nascono all’interno di contenitori televisivi ...

Lucia Orlando e Filippo Contri - Grande Fratello 15/ Lucia Bramieri perplessa : “Sono troppo diversi…” : Lucia Orlando e Filippo Contri , dopo Grande Fratello 15 la coppia continua a non convincere: Lucia Bramieri racconta le sue perplessità: “Sono troppo diversi…” .(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Filippo Contri e Lucia Orlando del GF staranno insieme per molto? Parla la Bramieri : “Ho i miei dubbi” : Lucia Bramieri del GF commenta la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando : “Io sono un po’ poco convinta” Lucia Orlando e Filippo Contri sono sicuramente una delle coppie più amate e seguite dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due, ad oggi, sui social continuano a mostrarsi ai propri fan felici e innamorati ma, […] L'articolo Filippo Contri e Lucia Orlando del GF staranno insieme per molto? ...

Lucia Bramieri : “E’ umiliante aver perso contro Alberto Mezzetti” : Alberto Mezzetti: il duro attacco di Lucia Bramieri Lucia Bramieri è stata una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello in grado di dare un po’ di pepe all’interno della casa più spiata d’Italia. In una recente intervista, rilasciata sul settimanale Ora, l’opinionista di Pomeriggio 5 è tornata a parlare della sua recente esperienza televisiva, senza tralasciare duri commenti su Alberto Mezzetti, ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Bramieri : "Danilo mi ha ferita. Aida si è comportata male con tutti" : E' un fiume in piena Lucia Bramieri ad una settimana dall'uscita dalla casa del Grande Fratello. In una lunga intervista, al settimanale Nuovo Tv, ha chiarito le dinamiche delle ultime settimane puntando il dito contro alcuni concorrenti come Danilo Aquino: Il suo comportamento mi ha infastidito, è stato scorretto, mi ha detto che gli stavo antipatica dopo solo tre giorni di programma, io l’ho nominato e da lì è partita un’escalation ...