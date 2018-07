Germania | Salvini | immigrazione rifiutata

Salvini : crisi Germania non è colpa mia - spero ne escano presto : Milano, 2 lug. , askanews, 'Almeno questo non è colpa mia. spero che ne escano presto, ma guardo al Governo italiano. Vuol dire che l'immigrazione fuori controllo non è più sostenibile e accettata da ...

Salvini : crisi Germania non è colpa mia - spero ne escano presto : Milano, 2 lug. , askanews, - "Almeno questo non è colpa mia. spero che ne escano presto, ma guardo al Governo italiano. Vuol dire che l'immigrazione fuori controllo non è più sostenibile e accettata ...

Germania : AfD - lavorare con Salvini - Kurz e Orban : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La politica camaleontica di Salvini : l'odio per i meridionali - l'assenza di studi professionali - il tifo per la Germania - : In merito alla politica camaleontica del leader vicepremier Matteo Salvini, attuale ministro degli Interni, si è espresso Stephanie Kirchgaessner attraverso il quotidiano il Guardian. Il profilo che emerge dal ...

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - 'l'atto ostile' contro Francia e Germania : immigrati - l'Italia va alla guerra : Avanti veloci verso il muro contro muro. Il governo italiano è pronto allo scontro con Francia , Germania ed Europa alla vigilia del Consiglio forse più teso e drammatico degli ultimi anni. E che il ...

Migranti - Salvini : “Stop Francia-Germania che dettano legge” : Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” proviene da NewsGo.

Migranti - tasse e Germania-Messico. Cosa ha detto Salvini a "Non è l'Arena" : L'inizio è colloquiale. "È vestito con una camicia bianca, è un simbolo di armonia. Non è così?", gli domanda il conduttore Massimo Giletti. Matteo Salvini replica: "Me l'ha suggerita mia figlia, è l'unica da cui prendo ordini". Poi però si arriva ai temi caldi, quelli che hanno visto in queste settimane il ministro dell'Interno al centro delle ...

Salvini : sta nascendo asse con Germania : 8.48 Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, dopo il caso Aquarius, difende la decisione della chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti e, intervistato dal 'Corsera', sostiene che un "risultato importante per tutti gli italiani", "è stato portato a casa", "abbiamo risvegliato l'Europa". "Ho parlato con il ministro tedesco Horst Seehofer e posso dire che credo stia nascendo un asse italo-tedesco basato su una parola ...

"Salvini fascista". Parla Yanis Varoufakis - prossimo capolista della sua Diem 25 in Germania alle europee 2019 : Se gli si chiede di descrivere in una parola la strategia di Matteo Salvini sui migranti, Yanis Varoufakis 'spara' in un secondo: "Fascista". E poi aggiunge: "Salvini ha dichiarato guerra alla civiltà. Ha predicato xenofobia in tutta la campagna elettorale, ora passa ai fatti. Dov'è la sorpresa? Il problema sta nel consenso che ha, ma non si può votare per lui e poi scandalizzarsi...".Incontriamo l'ex ministro greco a Roma, ...

Salvini : «Favorevole a reintrodurre il servizio militare. Dazi? Trump argina la Germania» : Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri, ha affrontato numerosi temi. A chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il servizio civile, il vicepremier ha...

Migranti - Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino - parleremo con Salvini : Migranti, Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino, parleremo con Salvini Come riporta ilfattoquotidiano.it Il consiglio Affari interni… L'articolo Migranti, Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino, parleremo con Salvini proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - anche Germania dice no a riforma Dublino. Austria sull’Italia : “Un alleato forte - parleremo con Salvini” : anche alla Germania la proposta della presidenza bulgara per la riforma del regolamento di Dublino non piace. “Com’è attualmente non la accettiamo”, ha detto il segretario di stato tedesco Stephan Mayer al suo ingresso al consiglio Affari interni, in programma oggi a Lussemburgo, dove il primo punto della discussione è dedicato proprio alla riforma del sistema di asilo europeo. Berlino quindi condivide la posizione italiana ...

