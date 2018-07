Germania | Merkel | raggiunto un buon compromesso sui migranti

Migranti - accordo in Germania tra Merkel e Seehofer. «Centri di transito» per i movimenti secondari : Alla fine in Germania è arrivato l’accordo tra la Cdu della cancelliera Angela Merkel e la Csu del ministro dell’Interno Horst Seehofer. Secondo i media tedeschi, Cdu e Csu avrebbero raggiunto l’intesa sull’istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette “zone di transito” in Germania, per risolvere il nodo dei Migranti su cui è esplosa la crisi di governo. Soddisfazione nelle parole sia di Merkel che del ministro Seehofer. I centri, ...

In Germania la questione migranti può far cadere il governo Merkel : Il ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, che contesta la politica migratoria della cancelliera Angela Merkel, minaccia le sue dimissioni. A rischio la tenuta del governo di grande coalizione nato meno di 100 giorni fa: senza i 46 seggi della Csu, il governo Merkel non avrebbe la maggioranza in parlamento.Continua a leggere

?Germania - il piano di Merkel sui migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : Governo in bilico per lo scontro sui migranti in Germania. Ultimo tentativo del ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, per ricomporre la frattura con la Cdu di Angela Merkel...

Germania - il piano di Merkel sui migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : 'Nella politica migratoria noi perseguiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo ordinare, guidare e limitare l'immigrazione', continua la dichiarazione della Cdu. Intanto dalla Csu è emerso che sabato sera,...

Germania - Seehofer (Csu) rompe con Merkel : governo a rischio - "Angela cambi sui migranti" : L'ultimatum del presidente della Csu: "Resto solo se Cdu cambia rotta sui migranti". La cancelliera: "Accordo con l'Italia non era possibile". Sullo sfondo vi sono anche le elezioni bavaresi del prossimo ottobre, in cui il partito "cugino" della Cdu potrebbe perdere la sua storica maggioranza assoluta.

Germania - da Seehofer ultimatum alla Merkel : “Svolta sui migranti o mi dimetto”. Governo appeso a un filo : ultimatum alla cancelliera Angela Merkel. Dopo aver minacciato due volte le dimissioni, il ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, Horst Seehofer, si appella a un ultimo disperato tentativo di trovare un accordo. Ma se entro tre giorni non otterrà da Merkel una svolta soddisfacente sulla questione migranti, allora lascerà “tutte le poltrone”. Nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro tra il leader bavarese e l’Unione ...