Germania | leader Spd chiede vertice a 3

Germania - fonti : in serata incontro tra leader coalizione governo : I leader dei tre partiti che compongono la coalizione di governo in Germania hanno in programma un incontro per questa sera alle 22. Lo scopo è la risoluzione della crisi interna sulla politica della gestione dell'immigrazione che minaccia il governo formato solo tre mesi fa di Angela Merkel.

Il leader di Afd Alexander Gauland : "Hitler e i nazisti sono stati solo una cacca di uccello nella storia della Germania" : Bufera in Germania per le parole del leader di Alternativa per la Germania (AfD), Alexander Gauland, secondo il quale "Hitler e il nazismo sono solo una "cacca di uccello" in più di mille anni di gloriosa storia del Paese. Gauland ha parlato a Seebach, in Turingia al congresso federale dell'ala giovanile del partito di estrema destra.Immediate le repliche, come quella di Annegret Kramp-Karrenbauer: "50 milioni di morti, l'Olocausto e la ...