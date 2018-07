Germania e dazi preoccupano i mercati. Milano -1% : Nessun segnale di ripresa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano negative a metà seduta . A minare il sentiment i segnali di crisi in seno al Governo tedesco, ...

Dazi e crisi in Germania affossano le Borse : Intanto a Berlino continua la crisi politica che minaccia il governo di Angela Merkel , mentre il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha congelato le proprie dimissioni. In Europa Londra ...

Trump annuncia i dazi sulle auto europee colpendo duramente la Germania : Poche ore fa il presidente americano Trump, ha mandato in rete un tweet potenzialmente dirompente, annunciando dazi del 20% sulle auto d'importazione europee, ciò come ritorsione a quelli annunciati ieri dall'Ue su alcuni prodotti americani. I provvedimenti europei a loro volta, sono la risposta ad altri dazi decisi in precedenza da Trump su prodotti dell'Unione: la spirale si allarga e sembra proprio che una guerra commerciale globale sia stata ...