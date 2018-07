Germania | Csu | “La stabilità del governo non è in discussione”

Germania - crisi migranti : la Csu potrebbe sacrificare Seehofer : La crisi politica tra Angela Merkel e il ministro degli Interni e leader della Csu Horst Seehofer continua a tenere la Germania e l'Europa con il

Germania - Csu : "Pronti a compromesso" - segnali di distensione della Cdu : ... da ministro degli Interni e come capo della Csu, , il primo ministro bavarese Markus Soder , Csu, ha mostrato toni più concilianti: "Siamo pronti al compromesso, come bisogna essere in politica". "...

Germania - Csu : governo non in discussione : 12.28 "La stabilità del governo per noi non è in discussione e neppure la fine del gruppo parlamentare comune è la strada giusta". Lo ha detto il presidente della Baviera Soeder (Csu),aggiungendo che "in un governo si può raggiungere molto, fuori no". "Riteniamo che ci sia bisogno di maggiore sicurezza alle frontiere", ha ribadito sottolineando che il partito è comunque disponibile al compromesso sulla questione migranti.

Germania, partito Merkel: ancora spazio per compromesso con Csu

Germania - Seehofer (Csu) rompe con Merkel : governo a rischio - "Angela cambi sui migranti" : L'ultimatum del presidente della Csu: "Resto solo se Cdu cambia rotta sui migranti". La cancelliera: "Accordo con l'Italia non era possibile". Sullo sfondo vi sono anche le elezioni bavaresi del prossimo ottobre, in cui il partito "cugino" della Cdu potrebbe perdere la sua storica maggioranza assoluta.

Germania - migranti : Seehofer lascia presidenza Csu e ministero in polemica con Angela Merkel : Oggi la cancelliera è impegnata in una lunga giornata di incontri per sottoporre gli accordi siglati a Bruxelles all’esame della Csu bavarese, il partner di governo il cui ministro dell’Interno Seehofer ha criticato la linea della Merkel sui migranti. Giornata decisiva per la sopravvivenza politica del governo e della cancelliera...

Germania - ministro dell’Interno Seehofer (Csu) boccia l’intesa raggiunta da Merkel in Ue sui migranti. Governo a rischio : Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer ha detto ai vertici della sua Csu, riuniti a Monaco, di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti da Angela Merkel al summit Ue di giovedì e venerdì per quando riguarda i migranti. Secondo quanto riferiscono fonti della Dpa, nella riunione il leader Csu ha affermato che né le proposte contenute nel comunicato finale né gli accordi bilaterali fatti dalla cancelliera risulterebbero efficaci ...