Germania | crisi migranti | la Csu potrebbe sacrificare Seehofer

Salvini : crisi Germania mostra che forte immigrazione non più... : Il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini si augura una soluzione rapida alla crisi politica tedesca, ma sottolinea l'impatto della questione migratoria su quanto sta accadendo.

Crisi Csu-Cdu - Seehofer contro Merkel sui migranti/ Germania - ultime notizie : Schaeuble - “Governo sul baratro” : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Salvini : crisi Germania non è colpa mia - spero ne escano presto : Milano, 2 lug. , askanews, 'Almeno questo non è colpa mia. spero che ne escano presto, ma guardo al Governo italiano. Vuol dire che l'immigrazione fuori controllo non è più sostenibile e accettata da ...

Dazi e crisi in Germania affossano le Borse : Intanto a Berlino continua la crisi politica che minaccia il governo di Angela Merkel , mentre il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha congelato le proprie dimissioni. In Europa Londra ...

Germania : Sibilia - meglio crisi tedesca che di tutta Ue - effetto Conte : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – “Seehofer ministro dell’Interno Tedesco attacca la Merkel sull’accordo Ue e minaccia le dimissioni. Questi sono i primi effetti dei risultati ottenuti da Giuseppe Conte all’ultimo vertice. meglio affrontare una crisi interna alla Germania che una crisi di tutta l’Unione Europea”. Lo scrive su Twitter Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno ed esponente ...

Germania - è crisi di governo : Seehofer - Csu - verso le dimissioni - Merkel cerca l'accordo : Il ministro degli Interni bavarese è pronto a un passo indietro in polemica con gli accordi «insufficienti» raggiunti al Consiglio del 28-29 giugno sulla questione dei migranti. Oggi si decide, ma la ...

Germania - CRISI DI GOVERNO? SEEHOFER BOCCIA ACCORDI MERKEL/ Ultime notizie : possibile rottura alleanza Csu-Cdu : GERMANIA, accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari, ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono MERKEL. Il colpo di scena arriva in serata: i dettagli delle intese(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Crisi Germania - il presidente Spd : non escludo nuove elezioni : Crisi Germania, il presidente Spd: non escludo nuove elezioni Crisi Germania, il presidente Spd: non escludo nuove elezioni Continua a leggere L'articolo Crisi Germania, il presidente Spd: non escludo nuove elezioni proviene da NewsGo.

Lifeline entra in acque maltesi - ma niente attracco : “Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da sei giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non di attraccare, come conferma il ministro dell’Interno Michael Farrugia. Il motivo? La trattativa con i paesi Ue affinché accolgano ...

Migranti - Lifeline : alt della Germania allo sbarco. Berlino sull'orlo della crisi politica : Secondo il portavoce della nave è il ministro dell'Interno tedesco Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di accogliere una quota dei profughi. La Spd non esclude nuove elezioni - Secondo ...