Gabriele Muccino cittadino onorario d' Ischia per il film ' A casa tutti bene'

Quello che so sull’amore : trama - cast e curiosità sulla rinascita dei sentimenti per Gabriele Muccino : Un cast hollywoodiano agli ordini di un regista italiano in Quello che so sull’amore, film di Gabriele Muccino in onda sabato 29 maggio alle 21.25 su ReteQuattro. Quello che so sull’amore: trailer https://www.youtube.com/watch?v=zaM_eppTkFI Quello che so sull’amore: trama Una pellicola sentimentale in salsa sportiva che vede protagonista George Dryer che, dopo aver abbandonato la professione di calciatore per problemi fisici e ...