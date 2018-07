Ftse Mib | da monitorare eventuale cedimento quota 21 105 | 80

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 29/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 21.669. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 29/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 21.585, in lieve aumento dell'1,19%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Andamento Future Ftse Mib del 29/06/2018 - ore 15.40 : Scambi positivi per il FIB , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.600, in crescita dell'1,21%, rispetto ...

Piazza Affari apre in rialzo : l'indice Ftse Mib a +1 - 31% : Piazza Affari apre in rialzo dopo l'accordo raggiunto sui migranti al Consiglio europeo: il Ftse Mib sale dell'1,31% a quota 21.712 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee: Parigi ...

Andamento Future Ftse Mib del 29/06/2018 - ore 9.30 : Guizzo per il FIB che non si cura dell'Andamento in rosso del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto la giornata a quota 21.600 con uno scatto di 335 punti rispetto alla chiusura ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 28/06/2018 : Chiusura del 28 giugno Seduta debole per il principale indice della Borsa di Milano , che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 21.432. Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento ...

Borsa - Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib -0 - 58% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,58% a 21.432 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a quota 23.616 ...

Le borse europee sono in tensione - negativo anche il Ftse Mib : Al di la' delle implicazioni umanitarie l'argomento e' dirompente anche da un punto di vista politico, tanto che Angela Merkel rischia di chiudere la sua carriera politica proprio su questo punto. E ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 28/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano , con un ribasso dell'1,04%, portandosi a 21.333. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 28/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dell'1,00%, portandosi a 21.245. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di ...

Andamento Future Ftse Mib del 28/06/2018 - ore 15.40 : Il FIB procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.335, in calo dello 0,79%, rispetto alla chiusura ...

Andamento Future Ftse Mib del 28/06/2018 - ore 9.30 : Incolore il FIB che ha aperto in frazionale vantaggio rispetto al derivato di Francoforte che invece corre sul mercato. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.335, con un aumento insignificante dello 0,...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 27/06/2018 : Chiusura del 27 giugno Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano , che porta a casa un misero +0,65%. Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con ...

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 65% : Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,65% a 21.557 punti.