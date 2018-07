Froome assolto - alla Vuelta 2017 non ci fu doping. Caso chiuso :

CHRIS Froome ASSOLTO! Non è colpevole per il Tribunale Antidoping - il caso salbutamolo si chiude qui. Parteciperà al Tour de France : CHRIS FROOME è stato assolto per la non negatività al salbutamolo. Il Tribunale Antidoping della UCI ha riconosciuto che il britannico non può essere punito per il valore riscontrato nelle sue urine in occasione di un test Antidoping svolto durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il britannico, secondo i giudici, non ha commesso alcuna violazione delle norme Antidoping: la battaglia legale tra il Team Sky e i legali della Federazione ...

