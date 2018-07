Francia | il rapinatore Redoine Faid evade dal carcere in elicottero

Spettacolare evasione dal carcere in Francia : rapinatore fugge in elicottero dalla prigione : Spettacolare evasione dal carcere in Francia: rapinatore fugge in elicottero dalla prigione Spettacolare evasione dal carcere per Redoine Faid, ladro di 46 anni che è riuscito a fuggire in elicottoro dalla prigione di Reau, città che si trova a sud-est di Parigi. Ad aiutarlo tre complici “pesantemente armati”. Per Faid si tratta della seconda fuga […] L'articolo Spettacolare evasione dal carcere in Francia: rapinatore fugge in ...

Spettacolare evasione dal carcere in Francia : rapinatore fugge in elicottero dalla prigione : Spettacolare evasione dal carcere per Redoine Faid, ladro di 46 anni che è riuscito a fuggire in elicottoro dalla prigione di Reau, città che si trova a sud-est di Parigi. Ad aiutarlo tre complici "pesantemente armati". Per Faid si tratta della seconda fuga da un penitenziario dopo quella del 2013, finita con la sua nuova cattura dopo sei settimane.