Franca Leosini annuncia il ritorno di Storie Maledette | Sto lavorando su casi molto

Franca Leosini torna in tv con tre puntate inedite di Storie Maledette : Storie Maledette: confermata la nuova edizione con Franca Leosini Buone notizie per i Leosiners: Franca Leosini si prepara a tornare in televisione con Storie Maledette, il programma di cronaca giudiziaria in onda sul terzo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Nella stagione televisiva 2018-2019 ci attenderanno tre nuove puntate inedite di Storie Maledette, come annunciato dalla presentazione dei palinsesti Rai. Probabilmente la ...

Federica Sciarelli : "Un programma con Franca Leosini? Subito! È una formidabile autrice e una donna carinissima" : Dopo un anno di ascolti eccezionali con Chi l'ha visto?,Federica Sciarelli si racconta sulle pagine dell'ultimo numero di Sorrisi e lo fa con la semplicità e la schiettezza che la contraddistinguono."Scherzando, in redazione ho detto: 'Se sparisco io, campate di rendita per due mesi'. Poi mi pento, perché su certe fughe non è il caso di scherzare".La signora del giallo italiano, da quattordici anni alla guida del programma ...

