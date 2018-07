Fortnite | la tregua per ammirare il lancio del razzo? Un giocatore la viola e ottiene 48

eurogamer

: Guida per farsi odiare da una community. #Fortnite - Eurogamer_it : Guida per farsi odiare da una community. #Fortnite - GamingToday4 : Fortnite: giocatore approfitta della tregua del razzo - infoitscienza : Fortnite: un giocatore viola la tregua ed elimina 48 nemici durante la partenza del razzo -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ottenere il record del mondo per quanto riguarda le uccisioni all'interno di un gioco popolare comeè un traguardo sicuramente notevole ma riuscirci sfruttando la situazione sfruttata da tale Elemental Ray non può che suscitare una buona dose di odio da parte della community.Elemental Ray si vanta di essere "l'uomo più odiato di" e non si vergogna di certo del proprio record. Lo sfoggia fiero sul proprio profilo Twitter e sorride quando diversi siti parlano del suo record e del perché abbia fatto infuriare la community del titolo più in voga del momento. Ma cosa è successo esattamente?Come forse saprete nella giornata di sabato c'è stato spazio per una sorta di evento in-game, ildi unche ha attirato l'attenzione di parecchi giocatori che hanno deciso di indire unperil fenomeno. Mentre molti utenti hanno formato una serie di piattaforme ...