Fornero | Salvini ha delirio di onnipotenza

Riforma Pensioni 2018/ Domani Quattordicesima : Salvini vs Bce - “via legge Fornero - no diktat” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 1 luglio. La Quattordicesima verrà erogata Domani a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Matteo Salvini a Pontida : "Gli zero virgola di Bruxelles per me valgono zero - vogliamo cancellare la riforma Fornero" : "Se per fare stare meglio la nostra gente dovrò ignorare uno zero virgola imposto da Bruxelles per meno quello zero virgola vale meno di zero". Dal palco di Pontida, dove campeggia il logo della Lega con la scritta 'Salvini premier", Matteo Salvini rilancia la battaglia contro i vincoli europei sui conti pubblici e si dice pronto a ignorarli: l'obiettivo, imprescindibile, è cancellare la riforma Fornero e abbassare le tasse."Noi ci ...

Riforma pensioni 2018/ Salvini : smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Le parole di Matteo Salvini: smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100. Tutti gli aggiornamenti sulla previdenza(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Pensioni - Salvini : "Smonteremo la Fornero. La Bce se ne faccia una ragione" : ' Le più vecchie accise dalla guerra di Abissinia in avanti sono uno uno dei dossier su cui stiamo lavorando - ha detto - è un dossier aperto al ministero dell'Economia, la cancellazione delle accise ...

Salvini : entro 2018 segnali concreti su Fornero e flat tax : Roma, 29 giu. , askanews, 'entro il 2018 daremo segnali concreti sulla flat tax, sulla Fornero e sulla pace fiscale'. A confermarlo il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo ...

Pensioni - Salvini ribadisce : la Legge Fornero verrà smontata entro l'anno : Matteo Salvini ancora in prima linea per quel che riguarda la previdenza, tra i temi principali del contratto di governo M5s - Lega: il vicepremier nonchè Ministro degli Interni è tornato ad affermare che tra gli obiettivi immediati dell'esecutivo c'è la revisione totale della Riforma Fornero [VIDEO] e l'introduzione del meccanismo delle quote, volto a costituire un efficace strumento di flessibilita' in uscita dopo che la Legge Pensionistica ...

Salvini? Parla solo di migranti perché sa che l'abolizione della Fornero e flat tax sono impossibili : ... ad esempio, sono temi usati ad arte, cinicamente e ciclicamente dai politicanti per fini propri e per nascondere magagne ben più gravi , , l'Italia ha un ruolo cardine nel mondo ma è sputtanata da ...

Dopo la pace - mercati di nuovo in allarme : Salvini torna sulla Fornero - lo spread su a 237 : Secondo diversi analisti e trader, alla base delle turbolenze sui mercati finanziari registrate di recente, ci sarebbero le dichiarazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini sulla riforma Fornero e la nomina dei parlamentari euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alle commissioni Bilancio della Camerea e Finanze del Senato. Mentre il discorso del ministro dell'economia Giovanni Tria aveva gettato acqua sul fuoco, [VIDEO]riuscendo a ...

Pensioni flessibili 2018 - la conferma di Salvini : entro l'anno la legge Fornero verrà smontata : Le conferme in arrivo dopo il possibile rinvio contenuto nel DEF La nuova presa di posizione di Salvini arriva dopo le ultime indiscrezioni riguardanti il contenuto del Documento di Economia e ...

Matteo Salvini : 'Smontiamo la legge Fornero entro l'anno' : La riforma Fornero ha le ore contate. Parola del ministro dell'Interno Matteo Salvini che intervistato ad Agorà, su Raitre, ha detto che già 'entro l'anno si comincia a smontare la legge Fornero ...

Salvini su Ue e Fornero preoccupa la Borsa : Milano giù - spread a 232 : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini che minaccia di tagliare il contributo dell'Italia al bilancio Ue in mancanza di aiuti sui migranti e segnala di voler smontare la riforma Fornero entro fine ...

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo la legge Fornero' : La riforma Pensioni rimane tra le priorita' del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte come ha ribadito ieri il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Sfumata la promessa di abolire la legge Fornero gia' al primo consiglio dei ministri, l’impegno del segretario del Carroccio è quello di intervenire sulle modifiche al sistema previdenziale nei primi mesi di vita dell’esecutivo, per introdurre le misure previste dal ...