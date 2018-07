Ford risponde a Tesla - Settemila auto in quattro ore

quattroruote

(Di lunedì 2 luglio 2018) A poche ore di distanza dal messaggio orgogliosamente twittato da Elon Musk per il raggiungimento delle 7.000mobili prodotte a settimana dalla, Steven Armstrong, ceo dellaof Europe, ha riproposto, con le dovute modifiche, il tweet celebrativo. Da una settimana aore. Mentre dall'altra parte dell'oceano il ceo dellasi vantava per aver raggiunto l'obiettivo di produrre 5.000 Model 3 e 2.000 tra Model S e Model X a settimana, nel Vecchio Continente l'ad dellaper l'area Emea ha volutore a tono, ricordando che alla Casa dell'Ovale Blu per costruire 7.000mobili servono solo poche ore.