Foodora & co dicono no a Di Maio

Ma quante assurdità sull’algoritmo cattivo di Foodora & Co. : Roma. Il fascicolo sui rider con cui Luigi Di Maio ha deciso di iniziare il suo mandato da ministro del Lavoro è sempre più schiacciato tra le richieste dei sindacati e ciò su cui sono disposte a cedere le piattaforme. Alla vigilia del secondo incontro del tavolo di contrattazione, che si terrà lune

Modello Berlino per Foodora&C Salario minimo e assicurazioni Ue - come si muove la gig economy : La tensione covava da tempo ed ora è deflagrata: i rider di Foodora chiedono al ministro Luigi Di Maio che trovi il modo di garantire loro gli stessi diritti dei colleghi tedeschi, obbligando le piattaforme distributive della “gig economy” ad adottare un contratto di lavoro subordinato, con un Salario minimo e tutele allineate a quelle dei principali paesi europei. A queste rivendicazioni si contrappone tuttavia una ...

Modello Germania per Foodora&C Salario minimo e assicurazioni Ue - come si muove la gig economy : La tensione covava da tempo ed ora è deflagrata: i rider di Foodora chiedono al ministro Luigi Di Maio che trovi il modo di garantire loro gli stessi diritti dei colleghi tedeschi, obbligando le piattaforme distributive della “gig economy” ad adottare un contratto di lavoro subordinato, con un Salario minimo e tutele allineate a quelle dei principali paesi europei. A queste rivendicazioni si contrappone tuttavia una ...