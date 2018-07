Lavoro : domani Fondazione Cariplo presenta progetto NeetWork a Bruxelles : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – domani Fondazione Cariplo presenterà alla Commissione Europea il progetto NeetWork , una proposta per contrastare il fenomeno dei giovani che non studiano e non lavorano. In Italia sono oltre 2milioni i ragazzi tra i 15 e i 29 anni in questa situazione e 239mila solo in Lombardia.Nei fatti, il progetto NeetWork prevede un tirocinio retribuito di 4-6 mesi in una organizzazione non profit lombarda, ...

Fondazione Cariplo premia le imprese creative dei giovani : Roma, 21 giu. , askanews, Venti giovani imprese culturali under 40 si sono ritrovate ieri a Milano all'evento finale di iC Innovazione Culturale per la pitching session davanti ad una giuria di ...

Fondazione Cariplo - a ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti : Quasi 500 milioni di euro per oltre 2mila progetti, dalla biomedicina all'agroalimentare, per 6.030 ricercatori inseriti, di cui il 40% donne . Sono alcuni dei risultati ottenuti della Fondazione ...

Fondazione Cariplo : a ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti (2) : (AdnKronos) – Carlo Mango, direttore dell’area ricerca scientifica della Fondazione Cariplo, ha spiegato che “i contributi di Fondazione Cariplo divengono molto spesso una palestra, perché beneficiare di un grant di Fondazione Cariplo ha permesso a molti ricercatori di ‘allenarsi’ per partecipare a progetti di respiro internazionale. Alcuni ricercatori, poi, grazie ai grant di Fondazione Cariplo hanno la possibilità ...

Fondazione Cariplo : a ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Quasi 500 milioni di euro per oltre 2mila progetti, dalla biomedicina all’agroalimentare, per 6.030 ricercatori inseriti, di cui il 40% donne. Sono alcuni dei risultati ottenuti della Fondazione Cariplo in 27 anni di sostegno alla ricerca scientifica, presentati dai vertici della Fondazione a Milano, in una serata al Piccolo Teatro Studio Melato. Diversi gli ambiti di ricerca sostenuti dalla Fondazione ...

Energia : Terna - Fondazione Cariplo e Cariplo Factory premiano Bettery - 2 - : Siamo convinti che le aziende debbano compiere un salto culturale e diventare sempre più prosumers di innovazione per diffondere l'economia della conoscenza tramite tecnologie e soluzioni originali, ...

Fondazione Cariplo : con Si Scuola-Impresa rilancia formazione tecnica : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Un milione e mezzo di euro, 74 scuole, 150 docenti, migliaia di studenti per trasformare i laboratori degli istituti tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di innovazione e ricostruire il legame con il mondo delle imprese. E’ in sintesi il programma di Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano che verrà presentato il 18 maggio. Dal 1990, sul totale dei diplomati ...

Fondazione Cariplo : con Si Scuola-Impresa rilancia formazione tecnica (2) : (AdnKronos) – “A partire dal prossimo anno scolastico, gli studenti degli istituti tecnici potranno finalmente disporre di attrezzature e strumentazioni allineate all’evoluzione tecnologica e le aziende avranno a disposizione diplomati con competenze adeguate alle loro esigenze. Una tappa indispensabile per rifondare il legame tra la scuola e il mercato del lavoro e ridare spinta a quell’istruzione tecnica che negli anni ...